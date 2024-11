Hähnchenschnitzel aus der Heißluftfritteuse: knuspriger Genuss

Schnitzel, ob aus Schweine-, Hühnchen- oder Kalbsfleisch gehören zu den kulinarischen Klassikern schlechthin. Ihr besonderes Merkmal: die knusprige Panade. Um die perfekt hinzubekommen, werden sie normalerweise in einer Pfanne mit ordentlich Speiseöl gebacken. Es sei denn, du hast eine Heißluftfritteuse. In dem Gerät gelingen Schnitzel ebenfalls perfekt und du brauchst auch noch viel weniger Öl.

So einfach machst du Hähnchenschnitzel aus der Heißluftfritteuse

Das Zubereiten von Hähnchenschnitzel in der Heißluftfritteuse hat gleich mehrere Vorteile. Zum einen geht es deutlich schneller und zum anderen sparst du jede Menge Fett, da die Schnitzel nicht in einer Pfanne mit Öl ausbacken müssen. Stattdessen brauchst du nur ein wenig Öl, mit dem du die Schnitzel vor dem Backen in der Fritteuse dünn bestreichst. Aber keine Sorge, die Schnitzel werden auch mit weniger Fett genauso knusprig wie in der Pfanne.

Einen Arbeitsschritt kann dir aber auch die Fritteuse nicht abnehmen: das Panieren. Hast du das Fleisch vorbereitet, dann wendest du es zuerst von beiden Seiten in Mehl, danach in verquirltem Ei und zum Schluss in Semmelbrösel. Drücke die Panade fest, bestreiche sie dünn mit Öl und lege die Schnitzel anschließend in den Korb der vorgeheizten Heißluftfritteuse. Dort brauchen die Hähnchenschnitzel dann maximal zehn bis 15 Minuten, bis sie gar sind. Du brauchst nach dem Backen auch nicht mit Küchenkrepp das überschüssige abtupfen, sondern kannst sie direkt servieren.

Zu den Hähnchenschnitzeln aus der Heißluftfritteuse schmeckt ein Kartoffelsalat ebenso gut wie ein Kartoffelgratin. Auch knusprige Kartoffeln, die ebenfalls in dem Gerät zubereitet werden, Pommes oder ein Salat passen dazu.

Möchtest du mehr Köstlichkeiten in der Heißluftfritteuse zubereiten? Dann probiere auch mal Kartoffelpuffer aus der Heißluftfritteuse oder Knoblauchbrot aus dem Airfryer.