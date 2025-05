Haferflocken-Bowl mit Feta und Ei: ein etwas anderes Frühstück

Haferflocken gehören für viele zum Frühstück wie der Kaffee am Morgen. Alle möglichen Varianten beweisen, wie vielseitig das gesunde Getreide ist. Doch meistens sind die Rezepte süß. Wie wäre es mal mit einer herzhaften Haferflocken-Bowl mit Feta und Ei zum Frühstück? Und natürlich schreibt dir keiner vor, wann du deine Bowl essen darfst. Zum Mittag oder Abendessen schmeckt sie genauso gut.

Haferflocken-Bowl mit Feta und Ei: Ein gesunder Start in den Tag

Wie du sicher weißt, sind Haferflocken sehr gesund. Aber weil ich es liebe, mir vor dem Essen einer gesunden Mahlzeit all die gesundheitsförderlichen Eigenschaften durchzulesen und ich einfach mal davon ausgehe, dass es dir auch so geht, bitte schön: Hafer gehört zu den proteinreichsten Getreidesorten der Welt.

Er lässt den Blutzuckerspiegel nur langsam ansteigen, weil seine Kohlehydrate komplex sind und lange satt halten. Im Hafer findet sich eine große Menge an Ballaststoffen und den Vitaminen K, B1 und B6 und den Mineralien Kupfer, Zink, Phosphor, Calcium, Kalium und Magnesium. Er soll außerdem dabei helfen, den Cholesterinspiegel zu senken.

Doch damit nicht genug: Das im Hafer enthaltene Biotin ist in Kombination mit den Mineralien super für deine Haare, Haut und Nägel. Wer also regelmäßig Haferflocken isst, wird nicht nur immer gesünder, sondern auch immer gutaussehender. So jedenfalls die Theorie. Viele Gründe, um unsere Haferflocken-Bowl mit Feta und Ei auszuprobieren!

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Für noch mehr Eiweiß sorgen in unserer Haferflocken-Bowl leckerer Feta und gekochtes Ei. Du kannst deine Bowl nach Lust und Laune gestalten und ein paar Oliven, etwas Salat, Gurken und Paprika für den Frischekick und etwas Bissfestigkeit hinzufügen. Mit dieser Kombination startest du den Tag gleich richtig.

Möchtest du mehr herzhafte Haferflocken-Ideen? Dann schau auf unserem Rezept für Haferflocken-Pfannkuchen mit Lachs und Frischkäse vorbei. Auch unser Haferbrei mit Avocado und Olivenöl ist eine gute Idee. Und wenn du doch wieder Lust auf süße Haferflocken-Gerichte hast, empfehle ich dir geröstete Haferflocken mit Honig oder einen Kaffee-Smoothie mit Haferflocken und Banane.

Haferflocken-Bowl mit Feta und Ei Ann-Katrin 4.34 ( 3 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Gesamtzeit 15 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 2 Eier

150 ml Wasser

50 g Haferflocken

etwas Salz und Pfeffer

1 TL Olivenöl

20 g Feta Zubereitung Koche in einem Topf die Eier je nach Präferenz für 5 bis 10 Minuten.

Erhitze in der Zwischenzeit Wasser in einem anderen Topf 🛒 und gib die Haferflocken und die Prise Salz hinzu. Lass sie einmal aufkochen und köchle sie unter ständigem Rühren für 3-4 Minuten.

Nimm den Topf vom Herd, sobald die Haferflocken das Wasser vollständig aufgesogen haben. Pelle die gekochten Eier.

Serviere die Haferflocken in einer kleinen Schüssel und gib etwas Olivenöl, den Feta und die Eier dazu. Würze mit etwas Salz und Pfeffer. Optional kannst du dein Gericht mit weiteren Zutaten wie Paprika, Oliven und Salatblättern verfeinern.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.