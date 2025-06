Einfach, herzhaft, vegetarisch: Haferflocken-Burger mit Zwiebelmarmelade

Beginne mit der Zubereitung der Zwiebelmarmelade. Schäle die Zwiebeln, halbiere sie und schneide sie in Ringe.

Erhitze das Öl in einem Topf und schwitze die Zwiebeln darin an. Gib den Zucker dazu und lass ihn karamellisieren. Lösche die Zwiebeln mit dem Apfelsaft ab und gib den Zimt dazu. Lass die Marmelade einkochen und schmecken sie dann mit Salz, Pfeffer, Oregano und Balsamico-Essig ab. Stelle sie danach beiseite.

Schäle auch für das Patty die Zwiebeln und schneide sie in feine Würfel.

