So machst du Halloween-Sandwiches mit Käse und niedlichem Kürbisgesicht

Morgen ist Halloween, das Fest der Geister und Hexen. Wir freuen uns auf gruselige Kostüme und spaßige Partys, auf denen leckere Snacks in schaurig-schöner Optik angeboten werden. Vielleicht landen auch diese Halloween-Sandwiches mit Kürbis-Fratze auf den Tellern? Die schmecken Groß und Klein und machen auch Frühstückstisch jede Menge Spaß.

So machst du käsige Halloween-Sandwiches

Huch, was ist denn da auf dem Teller gelandet? Hier lacht uns ein Kürbis entgegen, der nur darauf wartet, aufgefuttert zu werden. Diese niedlichen Halloween-Sandwiches sorgen schon morgens für gute Laune. Sie sind perfekt für die Frühstücksbox in der Hofpause, schmecken aber auch im Homeoffice wunderbar. Und wer eine Kostümparty schmeißt, der kann sie den Gästen als knusprigen Snack anbieten.

Die kreativen Halloween-Sandwiches sehen aufwendig aus, sind aber ganz leicht gemacht. Du brauchst nur ein wenig Geschick im Schnitzen von Kürbisgesichtern. Schneide in vier Toastbrotscheiben ein witziges oder gruseliges Gesicht, das an einen ausgehöhlten Halloween-Kürbis erinnert. Aus Ketchup, Senf und gehackten Frühlingszwiebeln rührst du danach eine simple Soße an, mit der du weitere vier Brotscheiben bestreichst. Darauf landet je eine Scheibe Käse und je eine dekorierte Scheibe Toast.

Jetzt werden die Halloween-Sandwiches so lange in der Pfanne gebraten, bis der Käse zerläuft und die Brote goldbraun geröstet sind. Genieße sie noch warm, denn dann schmecken sie am besten!

Suchst du weitere Rezepte für die Halloween-Party? Serviere eine schwarze Halloween-Pizza mit Spinnennetzt aus Käse. Daneben steht ein Halloween-Kürbis mit Guacamole, der besonders schaurig aussieht. Das Grabstein-Schichtdessert und unsere Monster-Bälle mit Popcorn und Marshmallows bilden den süßen Abschluss. Wir wünschen happy Halloween und viel Spaß beim Gruseln!