Schwarze Halloween-Pizza: schauriger Spaß für große und kleine Pizzabäcker

Halloween steht vor der Tür, der vermutlich spaßigste Tag des Jahres! Sich zu Gruseln ist schließlich schaurig schön. Und zu alt ist man für Halloween nie, das wissen die Amerikaner am besten. Dort wird der 31. Oktober besonders ausgelassen gefeiert. Für deine private Halloween-Party in großer oder kleiner Runde haben wir heute ein besonderes Rezept für dich: eine schwarze Halloween-Pizza!

Schwarze Halloween-Pizza mit Spinnennetz

Was diese schwarze Halloween-Pizza zum Hingucker macht, ist ganz klar der schwarze Teig. Aber auch die Dekoration on top macht den Gruselfaktor aus. Hier kannst du dich kreativ austoben. Ein toller Extra-Effekt: Auf dem schwarzen Boden kommt die rote Farbe der Tomatensoße besonders gut zur Geltung. Sieht fast schon blutig aus, wenn du diese Bemerkung erlaubst. Perfekt für unsere Gruselzwecke!

Der Trick des schwarzen Teigs liegt in der Zugabe von Aktivkohle. Aktivkohle ist essbar und hat in den letzten Jahren als Trendzutat ihren Weg in verschiedene Gerichte gefunden – von Burgerbrötchen bis hin zu Cocktails. Sie verleiht Lebensmitteln nicht nur eine tiefschwarze Farbe, sondern soll auch entgiftende Eigenschaften haben. Ein zusätzlicher Pluspunkt für diejenigen, die beim Halloween-Snack auf gesunde Inhaltsstoffe achten möchten.

Das Spinnennetz formen wir aus Frischkäse und Mozzarella. Schwarze Oliven werden mit wenigen Handgriffen zu Spinnen. Doch anstelle von Spinnweben könntest du beispielsweise auch ein paar Gespenster formen. Wenn du Lust auf ein kleines Schnitzprojekt hast, kannst du aus halbierten Champignons außerdem kleine Totenköpfe zaubern. Die Möglichkeiten für deine schaurige Pizzaparty sind schier unendlich!

Wir versorgen dich gern mit noch mehr leckeren Rezepten mit Gruselfaktor für deine Halloween-Party! Wie wäre es mit Halloween-Pies mit schrecklich schönen Gesichtern? Unheimlich gut sind auch diese Mumien-Würstchen. Gefüllte Halloween-Eier mit Augen sind auch eine tolle Idee.