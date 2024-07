Hawaiianische Hähnchenspieße mit Ananas: Hol dir die Sonne nach Hause

Unser heutiges Gericht entführt dich auf eine kulinarische Reise nach Hawaii und versetzt dich sofort in Urlaubsstimmung. Die Kombination aus süßen und herzhaften Aromen wird dich und deine Gäste begeistern. Deshalb solltest du diese Hawaiianischen Hähnchenspieße mit Ananas unbedingt auf deiner nächsten Party servieren.

Rezept für hawaiianische Hähnchenspieße mit Ananas

Die Hähnchenspieße mit Ananas haben ihren Ursprung in der polynesischen Küche, die für ihre frischen Zutaten und geschmackvollen Marinaden bekannt ist.

Die Zutatenliste für dieses Rezept ist überschaubar, aber voller Geschmack. Du benötigst Hähnchenbrüste, Ananas, braunen Zucker, Chiliflocken, den Abrieb einer Limette sowie Sojasoße. Die Ananas bildet die Basis der Marinade, während die Chiliflocken und Sojasoße ihr eine würzige Note verleihen. Der Limettenabrieb sorgt für die nötige Frische und rundet die Marinade ab.

Für die Zubereitung legst du die Hähnchenbrüste erst einmal in den Tiefkühlschrank. Anschließend schneidest du das gefrorene Fleisch klein und zerkleinerst es in einem Universalzerkleinerer. Jetzt kommt der Clou am Rezept: Schneide eine Plastiktüte an der Unterseite auf, klappe sie auf und lege eine handgroße Portion von dem Hähnchen mittig darauf. Drücke einen Holzspieß ins Fleisch und klappe die Tüte wieder zu. Forme dann einen langen Spieß aus dem Fleisch. Wie das genau geht, kannst du dir im Video noch einmal in Ruhe anschauen. Danach bereitest du die Marinade zu und ziehst die Fleischspieße durch die Marinade. Zum Schluss werden die Hähnchenspieße mit Ananas im Ofen gebacken.

Mmh, der leckere Geruch aus dem Ofen steigert die Vorfreude auf die Hähnchenspieße mit Ananas nur weiter. Serviere sie als Beilage bei deiner nächsten Fete oder zusammen mit einem Salat oder Kartoffelgericht als Abendessen.

Gegrillte Hähnchenspieße sind ein Dauerbrenner auf jeder Grillparty und auch einer unserer Favoriten. Aus Hähnchenbrust kannst du auch würzig mariniertes Hähnchenfleisch im Ofenpfannkuchen zaubern. Magst du die Kombination aus Fleisch und Ananas sehr, servieren wir dir Toast Hawaii aus dem Sandwichtoaster.