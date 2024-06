Gegrillte Hähnchenspieße sind ein Dauerbrenner auf jeder Grillparty

Gegrillte Hähnchenspieße sind ein Klassiker auf jeder Grillparty. Bereite die Marinade vor und lass das Fleisch darin ziehen – mindestens zwei Stunden, am besten aber über Nacht. In einer luftdichten Dose verschlossen kannst du die Hähnchenspieße ganz bequem zur Grillparty mitbringen und dort auf dem Grill fertiggaren. Mit unserem einfachen, unkomplizierten Rezept zauberst du ein Gericht, dass alle begeistern wird!

Gegrillte Hähnchenspieße: ein unkomplizierter Klassiker

Aufgrund des geringen Fettgehalts tendiert Hähnchenfleisch dazu, manchmal etwas trocken zu werden. Das wird dir mit unserem Rezept nicht passieren! Das Geheimnis für besonders zarte gegrillte Hähnchenspieße ist eine bestimmte Zutat in der Marinade: Buttermilch. Die Milchsäure bricht die Fleischproteine auf und sorgt für eine zarte Struktur. Alternativ kannst du auch Joghurt verwenden.

Für gegrillte Hähnchenspieße benutzt du am besten Doppelspieße aus Metall. Damit kannst du die Spieße ganz einfach wenden, denn das Fleisch dreht sich mit, wie bei einem einfachen Spieß. Wenn du lieber hölzerne Schaschlikspieße verwenden möchtest, dann weiche sie vorher in Wasser ein. So werden sie elastischer, brechen nicht so schnell und brennen auf dem Grill nicht an.

Für gegrillte Hähnchenspieße musst du nicht lang in der Küche stehen. Den Großteil der Arbeit macht die Marinade aus. Die Zubereitung dieser ist unkompliziert und geht schnell von der Hand. Du musst nur alle Zutaten miteinander verrühren und das in mundgerechte Stücke geschnittene Hähnchenfleisch darin einlegen. Lass alles mindestens zwei Stunden im Kühlschrank durchziehen. Anschließend spießt du abwechselnd Hähnchenfleisch und Paprika auf die Schaschliks. Nur noch Grillen und fertig!

Bei diesem Gericht kannst du nach Herzenslust variieren und das Fleisch mit allerlei anderen Zutaten kombinieren. Diese Grillspieße machen wir zum Beispiel mit Hackfleisch und Ananas. Die Spargel-Grillspieße sind ein gebührender Abschied der diesjährigen Spargelsaison. Zu all diesen Gerichten schmeckt unser Knoblauch-Dip super.