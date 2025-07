Dieser Kuchen macht den Sommer vollkommen!

Kuchen schmecken in allen Varianten. Ob als Kastenkuchen, cremig mit Schmand oder als sahnige Torte. Heute wollen wir einen Kuchen backen, der eine cremige Textur mit besonders frischem Geschmack kombiniert. Unser Rezept für Heidelbeer-Quarkkuchen wird dein nächstes Sommerfest zu riesigem Erfolg verhelfen!

Heidelbeer-Quarkkuchen: vollkommener Genuss

Manchmal isst man einen Kuchen, der so gut ist, dass man ihn am liebsten jede Woche backen möchte. Doch irgendwie kommt da etwas dazwischen und zack, das Rezept ist in die dunkelsten Ecken der Erinnerung gerutscht und dort verloren gegangen. Lange Zeit später taucht es plötzlich wieder auf und man fragt sich, wie dieses Vergessen passieren konnte. Genau so war es bei mir mit diesem Heidelbeer-Quarkkuchen.

Irgendwann habe ich in einem Café ein Stück dieses Meisterwerks der einfachen Backkunst gegessen und dachte, er würde mich nun immer mal wieder zu Kaffee und Kuchen begleiten. Doch dem war nicht so. Neulich habe ich dann auf dem Markt Heidelbeeren gefunden und plötzlich war dieser Kuchen wieder da. Ich probierte also ein wenig herum und muss sagen: Dieser Heidelbeer-Quarkkuchen kann sich sehen lassen!

Die Basis für den Heidelbeer-Quarkkuchen ist ein Boden aus Butter und zerkrümelten Keksen. Hier kannst du entscheiden, was du lieber magst. Butterkekse oder doch lieber Biscoff-Karamellkekse? Ich persönlich bin kein Fan der letzteren, kann mir aber gut vorstellen, dass sie dem Gericht eine tolle Note geben. Mit diesem Boden stellst du sicher, dass der Kuchen nicht zweimal in den Ofen muss und der Boden trotzdem knusprig ist.

Darauf verteilst du eine Quarkcreme, die du mit Vanillepulver und – ganz wichtig – Orangenschale abschmeckst. Orangen passen hervorragend zu Heidelbeeren und auch wenn sie gerade keine Saison haben und ihr Inneres wässrig schmeckt, ist ihre Schale doch aromatisch und intensiv. Verwende auf jeden Fall eine Bio-Orange, sonst versetzt du deinen Heidelbeer-Quarkkuchen mit ungesunden Pestiziden und das will wirklich niemand essen. Dann wandert der Genuss in den Ofen. Währenddessen bereitest du ein schnelles Kompott aus Heidelbeeren zu und verteilst es auf dem abgekühlten Kuchen. Deko drauf und fertig. Einfacher geht es kaum – und schmackhafter auch nicht!

Heidelbeer-Quarkkuchen Nele 3.88 ( 8 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 50 Minuten Min. Portionen 12 Stücke Kochutensilien (26 cm Durchmesser, z.B. hier 🛒 1 Springform Zutaten 1x 2x 3x Für den Boden: 200 g Butterkekse

125 g Butter geschmolzen Für die Füllung: 500 g Quark

60 g Zucker

1 Prise Salz

2 EL Speisestärke

2 Pck. Vanillezucker

1 Pck. Vanillepuddingpulver

300 ml Schlagsahne

1 Bio-Orange Für das Kompott: 400 g Heidelbeeren plus 2 Handvoll für die Deko

3 EL Zucker

1 EL Stärke Zubereitung Zerbrösele die Kekse und vermische sie mit der Butter. Schlage eine Springform mit Backpapier aus und drücke die Keksmasse als Boden hinein.

Heize den Backofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vor.

Vermische alle Zutaten für die Füllung miteinander und reibe die Schale der Orange hinein.

Gib die Füllung auf den Boden und schiebe den Kuchen für 30 Minuten in den Ofen.

Währenddessen kannst du die Glasur vorbereiten. Gib dafür die Heidelbeeren und den Zucker in einen Topf und koche sie auf, bis die Beeren zerfallen. Püriere die Masse gut durch.

Vermische die Stärke mit 1 EL kaltem Wasser und rühre die Mischung in das Blaubeerpüree. Lass es erneut aufkochen, bis die Masse andickt.

Lass den Kuchen auskühlen und verteile die Blaubeersoße darauf. Belege alles mit den ganzen Heidelbeeren und lass alles erneut abkühlen.

