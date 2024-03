Schmeckt nicht nur Fischköppen: hausgemacher Heringssalat

In den Monaten März und April zieht es Angler scharenweise an die Ostsee. Dann ist hier Heringssaison und die Chancen auf den einen oder anderen Fang stehen gut. Aber was anstellen mit den Heringen? Wir hätten da eine Idee: Wie wäre es mit Heringssalat?

Hausmannskost Heringssalat: in nur 15 Minuten fertig

Die Zubereitung eines frischen Heringssalats dauert gerade einmal 15 Minuten. Dafür schneidest du die festen Zutaten wie Hering, Zwiebeln, Apfel und eingelegte Gurken klein und vermischst alles miteinander. Eine Marinade aus Mayonnaise, Naturjoghurt, etwas Gurkenwasser und saurer Sahne sorgt für Aroma und bringt Frische in das Gericht.

Besonders gut schmeckt ein frisch zubereiteter Heringssalat, den du gar nicht lange ziehen lassen musst und gleich essen kannst, wenn du ihn mit warmen Pellkartoffeln als Mittagessen genießt. Auch frisches Brot ist ein guter Begleiter zu dem Salat und verwandelt ihn dann in einen Snack für zwischendurch oder in ein Abendbrot.

Heringssalat gibt es in verschiedenen Varianten. So gibt es Versionen, die statt des Gurkenwassers auch Apfelessig verwenden oder noch einen Schuss Senf zur Marinade geben. Magst du keine saure Sahne, kannst du auch Schmand verwenden. Wieder andere servieren die Pellkartoffeln nicht separat, sondern mischen sie gleich mit in den Salat. Probiere gern ein bisschen aus und kreiere deine eigene Version des Heringssalates

Heringssalat mit Zwiebel, Gurke und Apfel ist ein Klassiker der deutschen Küche und während der Heringssaison mindestens genauso beliebt wie Matjesfilet. Trotz der schnellen Zubereitung und der einfachen Zutaten bietet der Salat ein vielschichtiges Geschmackserlebnis und ist zudem gesund. Der enthaltene Matjes besitzt einen hohen Anteil an Vitaminen, darunter Vitamin D und Omega-3-Fettsäuren.

Apropos Hering: Hast du vor, den gesunden Fisch öfter in deinen Speiseplan einzubauen, probiere auch das Matjesfilet nach Hausfrauenart oder eines unserer anderen Fischgerichte wie den griechischen Fischauflauf mit Tomaten oder den Lachs in Blätterteig.