Koche als Erstes die Kartoffeln in Salzwasser. Gieße das Wasser dann ab und lasse die Kartoffeln ausdampfen. Zerstampfe die Kartoffeln dann und vermische sie mit warmer Milch und weicher Butter zu einem sämigen Brei. Würze alles mit Salz und Muskat.

Bringe, während die Kartoffeln kochen, auch das Sauerkraut in einem Topf zum Kochen. Gib dann Sahne, geriebene Karotte und Petersilie hinzu. Lasse alles für weitere 5 Minuten köcheln.

