Perfekt für Grillabende oder das Picknick: herzhafte Kräuterschnecken

Hefeteig, wie wir ihn lieben – weich, zart und voller Geschmack! Aber diesmal ohne Zimt und Zucker. Stattdessen wird unser Teig mit einer würzigen Kräuterbutter bestrichen, die nach frischem Basilikum, würzigem Rosmarin und aromatischem Thymian schmeckt. Das Beste daran? Die dezente Schärfe von Chiliflocken und der schmelzende Parmesan machen unsere herzhaften Kräuterschnecken zu einem kleinen Meisterwerk. Einmal probiert, wirst du sie immer wieder backen!

Herzhafte Kräuterschnecken: Liebe auf den ersten Biss

Manchmal muss es einfach was Herzhaftes sein. Auch wenn ich die zahllosen süßen Schneckenvariationen liebe und ich mich nur schwer daran satt essen kann, bereiten wir heute mal eine deftige Variante zu. Und zwar mit Kräutern und Parmesan. Diese Kombination macht sie absolut köstlich. Ich bereite sie gerne zum Grillen mit Freunden oder fürs Picknick zu. Denn sie schmecken sowohl warm frisch aus dem Ofen als auch kalt, und lassen sich super mitnehmen.

Diese herzhaften Kräuterschnecken bestehen aus einem ganz einfachen Hefeteig, den ich mit einer selbst gemachten Kräuterbutter bestreiche. Hier kannst du einfach die Kräuter nehmen, die dir am besten schmecken. Mediterran wird es mit einer Mischung aus Rosmarin, Thymian und Oregano. Auch Basilikum funktioniert wunderbar. Ich verfeinere das Ganze dann noch mit etwas geriebenem Parmesan, Chili- und Meersalzflocken. Für mich ein perfektes Zusammenspiel!

Selbstverständlich lassen sich die herzhaften Kräuterschnecken auch vegan zubereiten. Für den Teig vermengst du dann Kichererbsenmehl mit Wasser, etwas Salz und Backpulver. Als nächstes rührst du Olivenöl unter den Teig. Sobald der Teig fertig ist, kannst du diesen ebenfalls ausrollen und mit einer selbst gemachten veganen Kräuterbutter bestreichen. Statt echtem Parmesan kannst du einfach ein pflanzliches Ersatzprodukt verwenden. Hefeflocken funktionieren zum Beispiel ebenfalls wunderbar und bringen ein schön käsiges Aroma.

Danach rollst du alles von der langen Seite her auf, schneidest die Rolle in Scheiben und gibst diese in eine eingefettete Backform. Nach etwa 20 Minuten im Ofen sind die herzhaften Kräuterschnecken auch schon fertig. Guten Appetit!

Herzhafte Kräuterschnecken Olivia 4.04 ( 226 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 15 Minuten Min. Zubereitungszeit 25 Minuten Min. Gehzeit 1 Stunde Std. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 40 Minuten Min. Portionen 4 Kochutensilien (gibt's online, z.B. diese hier 🛒 1 rechteckige Springform Zutaten 1x 2x 3x 500 g Mehl Type 405

1 Prise Salz

225 ml Milch

1 Würfel Hefe 42 g

4 EL Olivenöl

1 Ei

150 g Butter plus etwas mehr zum Einfetten der Backform

1 große Knoblauchzehe

2 Handvoll frisches Basilikum optional

Einige Zweige frischer Rosmarin

Einige Zweige frischer Thymian

Einige Zweige frischer Oregano

Chiliflocken nach Geschmack

Meersalzflocken nach Geschmack (z.B. diese hier 🛒

50 g Parmesan gerieben Zubereitung Erwärme die Milch leicht, bis sie lauwarm ist, und löse die Hefe darin auf.

Gib das Mehl in eine große Schüssel, füge eine Prise Salz hinzu und bilde in der Mitte eine Mulde.

Gieße die Hefemilch in die Mulde. Gib das Olivenöl und das Ei hinzu und verknete alles zu einem geschmeidigen Teig.

Lass den Teig abgedeckt an einem warmen Ort etwa 1 Stunde gehen.

Schäle in der Zwischenzeit Knoblauch. Drücke ihn durch eine Knoblauchpresse oder hacke ihn fein. Wasche und trockne die Kräuter. Schneide sie fein.

Zerlass die Butter in einem kleinen Topf, aber lass sie nicht zu heiß werden. Rühre die Kräuter, den Knoblauch sowie Chiliflocken und Meersalzflocken in die geschmolzene Butter. Stell die Kräuterbutter beiseite und lass sie etwas abkühlen.

Rolle den Hefeteig auf einer bemehlten Arbeitsfläche rechteckig aus, ungefähr 0,5 cm dick.

Verteile die Kräuterbutter gleichmäßig auf dem Teig. Lass dabei an einer langen Seite etwa 2 cm Rand frei, damit sich die Rolle später gut verschließen lässt. Bestreue das Ganze mit dem geriebenen Parmesan.

Rolle den Teig von der langen Seite her fest auf. Schneide die Rolle mit einem scharfen Messer oder Bindfaden in etwa 2–3 cm dicke Scheiben.

Fette eine Backform oder ein tiefes Backblech ein und setze die Teigschnecken mit etwas Abstand zueinander hinein. Decke sie ab und lass sie nochmals etwa 20–30 Minuten gehen.

Heize derweil den Backofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze (160 °C Umluft) vor. Backe die Kräuterschnecken etwa 20–25 Minuten, bis sie goldbraun sind.

Lass die Schnecken kurz abkühlen und serviere sie am besten noch warm.

