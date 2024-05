Herzhafte Ofenpfannkuchen mit Tomaten: Dutch Baby mal anders

Ein Dutch Baby ist ein süßer oder herzhafter Ofenpfannkuchen, den du ganz nach deinen Vorlieben belegen kannst. Klassischerweise wird er mit Obst oder Marmelade verputzt, aber wir wissen ja: Pfannkuchen sind vielseitige Allrounder. Deshalb gibt es heute eine Version mit Tomaten, Zwiebeln und Rucola. So kannst du deinen Tag mit einem herzhaften Frühstück starten. Natürlich schmeckt der Pfannkuchen auch zu jeder anderen Tageszeit!

Dutch Baby: herzhafte Ofenpfannkuchen mit interessantem Namen

Dieser Pfannkuchen ist speziell, nicht nur wegen seines besonders leckeren Geschmacks, sondern auch wegen der Optik, seiner Zubereitungsart und seines Namens. Das „holländische Baby“, wie das Gericht übersetzt heißt, wird im Ofen gebacken und hat amerikanische Eltern. Diese betrieben in den 40er Jahren des vergangenen Jahrhunderts in Seattle ein Café. Mit der Bezeichnung „dutch“ sind wohl nicht unsere Nachbarn gemeint, denn die Ofenpfannkuchen waren als Weiterentwicklung der deutschen Pfannkuchen gedacht. Stattdessen handelt es sich um eine Verballhornung des Wortes „deutsch“, das die amerikanischen Erfinder nicht so richtig aussprechen konnten.

Ich kam mit den Ofenpfannkuchen zum ersten Mal auf den sozialen Medien in Berührung. Ein Video einer jungen Frau ging viral, die in ihrer Küche begeistert verkündete, sie könne nicht aufhören, Dutch Babies zu machen. Entsprechend gnadenlos fielen die Kommentare aus. Dabei kann ich sie verstehen: süße oder herzhafte Ofenpfannkuchen sind einfach unwiderstehlich. Ich gebe dir das Rezept für den Grundteig an die Hand, mit dem du unzählige Variationen ausprobieren kannst. So kannst auch du nicht mehr aufhören, Dutch Babies zu machen.

Was du für dieses Rezept brauchst, ist eine ofenfeste Pfanne. Hast du keine zur Hand, kannst du auch eine gusseiserne Pfanne mit ofenfestem Griff oder eine kleinere, runde Backform verwenden. Dann rührst du alle Zutaten zusammen, gießt sie in die Pfanne und backst alles für etwa 15 Minuten. Währenddessen kümmerst du dich um den Belag. Da herzhafte Ofenpfannkuchen auf dem Speiseplan stehen, bereitest du Tomaten, Zwiebeln und Rucola vor. Alles in allem ein unkompliziertes, leckeres Rezept, das nicht viel deiner Zeit in Anspruch nimmt!

Hast du Lust auf süße statt herzhafte Ofenpfannkuchen? Dann empfehle ich dir das Rezept für unseren Riesen-Ofen-Pfannkuchen mit Erdbeeren und Puderzucker. Sieht einfach zum Anbeißen aus. Ebenfalls spektakulär sind die Ofenpfannkuchen mit Lemon Curd! Und wer weiterhin Lust auf herzhaft hat, kann unsere leckeren Kartoffel-Pfannkuchen ausprobieren.