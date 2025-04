Herzhafter French Toast mit Speck und Käse: deftige Frühstücksidee

Morgens mag ich es am liebsten deftig. Da kommt herzhafter French Toast mit Speck und Käse gerade recht. Diese Variante hebt das bekannte Gericht auf eine andere Ebene, die dich überraschen und begeistern wird. Komm mit in die Küche, wir bereiten es gemeinsam zu.

Herzhafter French Toast mit Speck und Käse: Frühstücksklassiker mal anders

French Toast stammt ursprünglich aus Europa, nur der Name kommt aus den USA. Bei uns ist das Gericht als Arme Ritter oder Semmelschnitten bekannt. Toast- oder Weißbrotscheiben werden in einer süßen Mischung aus Milch und Eiern gewälzt und dann in einer Pfanne mit Butter gebraten, bis sie goldbraun und leicht knusprig sind.

Das Frühstücksgericht stand wohl schon bei den Römern auf dem Speiseplan. In einem Kochbuch aus dem 14. Jahrhundert wurde das Rezept erstmalig erwähnt und auch in einem Kochbuch der Gebrüder Grimm findet es Erwähnung.

Mit der Zeit wurde daraus der süße Klassiker mit Zimt und Ahornsirup 🛒, den viele heute kennen. Doch es gibt auch eine herzhafte Seite – wie der herzhafte French Toast mit Speck und Käse eindrucksvoll beweist.

Für das deftige Frühstück brauchst du Toastbrotscheiben, die in einer Mischung aus Eiern, Milch, Salz und Pfeffer gewendet werden. Diese brätst du dann in einer Pfanne mit Butter an und bestreust sie kurz vor dem Ende mit geriebenem Käse. In einer weiteren Pfanne brätst du Speck und Frühlingszwiebeln an und streust sie zum Schluss über die herzhaften French Toasts.

Ich esse das Gericht am liebsten zum Wochenende, obwohl es auch unter der Woche perfekt ist, denn du benötigst gerade einmal 20 Minuten für die Zubereitung.

Bei Leckerschmecker findest du viele Varianten des Klassikers. Für alle, die es süß mögen, sind die French-Toast-Würfel oder der French-Toast-Auflauf das Richtige. Eine weitere herzhafte Variante sind die French Toasts mit frischen Kräutern und Parmesan.

French Toast mit Speck und Käse Anke 3.73 ( 11 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 20 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 2 Frühlingszwiebeln

125 g Speck

2 Eier

100 ml Milch

Salz und Pfeffer

8 Toastscheiben

2 EL Butter

80 g Käse gerieben Zubereitung Wasche die Frühlingszwiebeln, entferne die Wurzelenden und schneide sie in Ringe. Schneide den Speck in Stücke.

Brate Speck 2 Minuten in einer Pfanne an. Gib die Frühlingszwiebeln und brate sie kurz mit an. Nimm beides heraus.

Verquirle die Eier mit Milch, Salz und Pfeffer und wende die Toastscheiben darin

Erhitze die Butter in der Pfanne und brate die Toastscheiben darin von einer Seite 2 Minuten an. Wende sie danach und bestreue sie mit Käse. Brate sie erneut 2 Minuten an, bis der Käse geschmolzen ist.

Bestreue die herzhaften French Toasts vor dem Servieren mit Speck und Frühlingszwiebeln.

