Herzoginkartoffeln als raffinierte Beilage

Schon der Name dieser köstlichen Kartoffelbeilage klingt nach Eleganz und Raffinesse: Herzoginkartoffeln. Und genau das sind die „Pommes Duchesse“, wie die Kartoffelbeilage auch genannt wird. Der Klassiker der französischen Küche überzeugt nicht nur durch sein knuspriges Äußeres, sondern auch mit dem weichen und luftigen Inneren. Möchtest du das Rezept für Herzoginkartoffeln ausprobieren? Dann los!

Knusprig-cremige Beilage: Rezept für Herzoginkartoffeln

Wie schon erwähnt, sind die Herzoginkartoffeln auch unter dem Namen „Pommes Duchesse“ bekannt. Es wird vermutet, dass diese delikaten Kartoffelkreationen bereits seit dem 19. Jahrhundert die europäischen Tafeln zierten und von der französischen Pâtisserie inspiriert wurden.

Herzoginkartoffeln bestehen aus lockerem Kartoffelpüree, das in Tupfenform im Ofen goldbraun gebacken wird. Das Püree aus mehligkochenden Kartoffeln wird mit Butter und Eiern vermengt, was einen reichhaltigen und cremigen Geschmack garantiert. Eine feine Note von Muskat verleiht ihm zusätzlich ein wenig Würze. Anschließend spritzt du das Kartoffelpüree in kleinen Rosetten auf ein Backblech. Im Ofen gebacken entwickeln sie dann ihre für Herzoginkartoffeln charakteristische goldbraune Kruste und die cremige Füllung.

Die Pommes Duchesse sind als Beilage beliebt, da sie eine exquisite Alternative zu den üblichen Kartoffelbeilagen wie Knödel oder Bratkartoffeln darstellen. Du kannst sie zu festlichen Anlässen servieren, dein Sonntagsessen mit ihnen upgraden oder sie auch einfach als Snack mit Dip naschen.

Mit unserem Rezept für Herzoginkartoffeln gelingt dir eine ebenso beeindruckende wie leckere Beilage. Worauf wartest du also noch? Ran an die Kartoffeln und los geht’s!

