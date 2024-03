Kartoffeln: spanische Kroketten, mal anders

Schäle die Kartoffeln und koche sie in Salzwasser gar, gieße sie ab und lass sie kurz ausdämpfen.

Reibe den Manchego und schneide den Schinken, falls du ihn verwendest, in kleine Stücke.

Gib 50 g Mehl, das Eigelb, Muskatnuss, Salz, Pfeffer, Käse und Schinken hinzu und vermische die Masse nur so lange, bis alles vermengt ist.

