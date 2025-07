Himbeer-Mandel-Overnight-Oats: fruchtig und gesund

Wer kennt es nicht? Der Wecker klingelt viel zu früh, und die Motivation für ein ausgiebiges Frühstück ist gleich Null. Da kommen unsere Himbeer-Mandel-Overnight-Oats ins Spiel. Du bereitest sie bereits am Abend vorher zu und am Morgen musst du sie nur noch aus dem Kühlschrank holen. Kein Abwiegen, kein Kochen und schon gar kein Abwasch – besser kann ein Start in den Tag kaum aussehen!

Frühstück über Nacht: Himbeer-Mandel-Overnight-Oats

Die Haferflocken, die Basis eines jeden Overnight-Oats-Frühstück, werden bequem am Abend vorher zusammengemischt, sodass du morgens ohne Aufwand ein fertiges, leckeres und gesundes Frühstück genießen kannst. Einfach aus dem Kühlschrank holen, Toppings drauf, und los geht’s. Sie sind auch sehr praktisch, wenn du Frühstück lieber unterwegs oder im Büro essen möchtest: Einfach in ein Glas oder einen Behälter mitnehmen und später genießen. Außerdem brauchst du nicht einmal großartig nachzudenken oder zusätzliche Zeit einzuplanen, was gerade für Morgenmuffel wie mich einfach perfekt ist.

Besonders jetzt ist die perfekte Zeit, um diese Frühstücksidee mit frischen Himbeeren aufzupeppen. Die kleinen, süßen Beeren haben gerade Saison und überzeugen mit ihrem Aroma und ihrer leuchtend roten Farbe. Frische Himbeeren sind nicht nur unglaublich lecker, sondern auch echte Vitaminbomben. Sie enthalten viele wichtige Nährstoffe wie Vitamin C und sind dabei kalorienarm – eine herrliche Kombination! Zusammen mit gehackten Mandeln und den cremigen Haferflocken wirst du von diesen einfachen und gesunden Himbeer-Mandel-Overnight-Oats begeistert sein.

Overnight-Oats sind außerdem so vielseitig: Du kannst sie deinem Geschmack anpassen und mit allen möglichen Toppings ergänzen. Jetzt im Sommer passen Beeren wie Himbeeren oder Blaubeeren perfekt, aber auch Nüsse oder ein bisschen Zimt können das Ganze abrunden. Also, Schluss mit der Ausrede, morgens keine Zeit oder Lust auf Frühstück zu haben – probiere es aus und lass dich überraschen, wie angenehm der Tag mit einem gesunden, vorbereiteten Frühstück starten kann!

Probiere gleich noch weitere köstliche Overnight-Oats-Ideen. Fruchtig und schokoladig kommen die Overnight Oats mit weißer Schokolade und Himbeeren daher. Für einen Powerstart sorgen die Overnight Oats mit Bananen und Ernussbutter. Und wenn du dir etwas gönnen möchtest, dann probiere unbedingt die Pistazien-Overnight-Oats zum Frühstück. Also, hol dir deine Haferflocken und los geht’s!

Himbeer-Mandel-Overnight-Oats Vanessa keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 10 Minuten Min. Ziehzeit 6 Stunden Std. Gesamtzeit 6 Stunden Std. 10 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 150 g Haferflocken

400 ml Mandelmilch

70 g Sonnenblumenkerne online z.B. hier 🛒

5 TL Honig

200 g Himbeeren

4 EL gehackte Mandeln Zubereitung Mische die Haferflocken mit der Mandelmilch in einer Schüssel. Rühre alles gut durch, damit die Haferflocken schon ein wenig Flüssigkeit aufnehmen können.

Gib danach die Sonnenblumenkerne und 3 TL Honig dazu. Vermische alles gründlich, damit sich die Zutaten gleichmäßig verteilen.

Stelle die Mischung abgedeckt in den Kühlschrank und lasse sie über Nacht gut durchziehen. Am nächsten Morgen kannst du die Overnight-Oats nach Belieben auf einzelne Portionen verteilen.

Wasche die Himbeeren vorsichtig und gib sie frisch über die eingeweichten Haferflocken. Streue die gehackten Mandeln und den restlichen Honig darauf. Und schon kannst du deine Himbeer-Mandel-Overnight-Oats genießen!

