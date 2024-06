Himbeer-Ricotta-Kuchen: fruchtig, saftig und unkompliziert gebacken

Hast du Lust auf einen einfachen Kastenkuchen, der aromatisch, saftig und fruchtig schmeckt? Dann ist unser Himbeer-Ricotta-Kuchen genau das Richtige für dich. Er nimmt nicht viel deiner Zeit in Anspruch und die Zutaten hast du wahrscheinlich schon zu Hause. Oder du musst für die Besorgung dieser keine Kosten und Mühen auf dich nehmen. Warum also schwierig, wenn’s auch einfach geht? Vorhang auf für diese leckere und unkomplizierte Backkreation!

Himbeer-Ricotta-Kuchen mit einem vielseitigen Frischkäse

Ricotta ist ein Dauerbrenner der italienischen Küche. Von der Vorspeise bis zur Nachspeise verwenden die Italiener ihren geliebten Frischkäse für fast alles. Wenn man so will, ist Ricotta sogar die kleine Schwester des ebenso heiß geliebten Mozzarella. Denn für die Herstellung des Frischkäses wird meist Molke verwendet, die bei der Produktion von Mozzarella anfällt.

Der frische und milde Geschmack macht Ricotta so vielseitig. Sowohl in herzhaften als auch in süßen Speisen wird der Frischkäse eingesetzt. Sicher hast du die Cannoli siciliani, gefüllte Gebäckröllchen mit cremiger Ricottafüllung, schon einmal gesehen. Dass sie sich hierzulande zunehmender Beliebtheit erfreuen, wundert nicht. Schließlich sind die knusprigen Leckerbissen zum Anbeißen.

Doch Ricotta kann noch viel mehr. Unser Himbeer-Ricotta-Kuchen stellt das unter Beweis. Im südeuropäischen Stiefel gehört der Ricotta-Kuchen zu den Klassikern, mit dem ganze Generationen aufgewachsen sind. Da hierzulande gerade Himbeer-Saison ist und die Beeren mit dem Frischkäse wunderbar zusammenpassen, kombinieren wir einfach beides. Das Ergebnis ist wunderbar saftig und fruchtig zugleich!

Eine ähnliche Kreation ist unser leckerer Ricotta-Erdbeer-Kuchen. Mit dem Frischkäse kannst du auch einen einfachen und leckeren Ricotta-Dip zubereiten. In Kombination mit Hackfleisch ergibt Ricotta auch eine tolle Füllung für gefüllte Manicotti.