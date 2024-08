Dieser Himbeer-Rosé-Spritz schmeckt besser als Aperol

Sommerzeit ist Spritz-Zeit! Die Cocktails mit Prosecco oder Sekt und Sprudelwasser haben jetzt ihren großen Auftritt. Aber es muss nicht immer der altbekannte Klassiker mit Aperol sein. Auch dieser Himbeer-Rosé-Spritz hat seine Vorzüge.

Fruchtiger Himbeer-Rosé-Spritz: Lieblingscocktail

Es ist Beerensaison – klar, dass wir die kleinen Früchte in einen Cocktail verwandeln. Heute haben wir uns für Himbeeren und einen Himbeer-Rosé-Spritz entschieden. Vor allem nach einem langen Arbeitstag tut der richtig gut: süß, aber nicht zu süß, prickelnd und aufregend, so lieben wir im Sommer unsere Drinks. Der Süße der Himbeeren steht herber Wermut gegenüber, der den Cocktail erdet und zum komplexen Geschmack des Getränks beiträgt. Elegant!

Gut zu wissen: Wermut oder Vermouth ist ein mit Gewürzen und Kräutern aromatisierter Likörwein. Die Wahl der Kräuter liegt bei den Herstellern, weshalb die unterschiedlichen Produkte immer anders schmecken. Sein Alkoholgehalt liegt zwischen 14,5 und 21,9 Volumenprozent und ist vorgeschrieben.

Um den Himbeer-Rosé-Spritz zu mixen, musst du zunächst eine Art Basis schaffen. Dafür verrührst du die Himbeeren mit den Zesten einer Bio-Zitrone, ein paar Minzblättern, etwas Zucker und dem Wermut. Das Ganze muss nun eine Viertelstunde ruhen und ziehen, bevor es weitergeht. Zeit, die Alltagssorgen beiseite zu schieben und dich auf den leckeren Cocktail zu freuen.

Gib nun Eiswürfel in Gläser und gieße den angesetzten Mix ein. Dazu kommen nun nur noch Rosé-Sekt (oder Prosecco) und Sprudelwasser. Fertig ist der Himbeer-Rosé-Spritz! Nimm dein Glas, setze dich in die Sonne auf dem Balkon oder in den Garten und genieße diesen schönen Sommerabend.

Übrigens: Spritz-Cocktails gibt’s jede Menge! Wir sind auch ganz vernarrt in den Sarti Spritz. Herrlich beerig schmeckt außerdem der Wild Berry Spritz. Und der Gin Tonic Spritz kombiniert zwei absolute Cocktail-Lieblinge. Cheers!