Man kann wohl mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass so gut wie jeder schon einmal einen Aperol Spritz getrunken oder zumindest davon gehört hat. Mittlerweile fast ein Klassiker, gehört der Cocktail zu den bekanntesten Drinks. Im Winter bestellt man ihn in der Bar, im Sommer sieht man ihn bereits nachmittags leuchtend Orange in den Gläsern zahrleicher Straßencafés glitzern. Seit einiger Zeit hat der Aperol Spritz aber einen kleinen Bruder: den Sarti Spritz. Und wir finden, der macht dem alten Cocktailhasen wirklich Konkurrenz!

Neuer Cocktailliebling: Sarti Spritz

Warum uns der Sarti Spritz so gut schmeckt? Er schmeckt nicht ganz so bitter wie die Variante, die mit Aperol gemischt wird. Stattdessen weist er eine feine Süße auf. Aber keine Sorge: Es handelt sich hierbei nicht um einen zuckersüßen Cocktail, der nach Bonbons schmeckt. Stattdessen ist er herrlich fruchtig-frisch.

Gemixt wird der Sarti Spritz mit Sarti Rosa. Der Aperitif punktet mit dem Aroma von sizilianischen Blutorangen, das eine harmonische Liaison mit Mango und Passionsfrucht eingeht. Die Basis bildet Wodka.

Im Glas landet aber nicht nur Sarti Rosa, sondern auch Eis, Prosecco und Sprudelwasser. Da ähnelt der Sarti Spritz dem Aperol Spritz schon sehr. Jedoch: Statt einer Orangenscheibe wird der Cocktail mit einer Limettenscheibe verfeinert. Diese bildet einen fein-säuerlichen Gegenpart zum süß-herben Aperitif.

An kalten Tagen macht der Sarti Spritz Lust auf Frühling und Sommer, sein sanftes Rosa erinnert an malerische Sonnenuntergänge in Italien. Wenn es endlich wärmer ist, lässt er vom letzten Urlaub träumen und steigert die Vorfreude auf die kommende Reise Richtung Süden. Na, spürst du schon das Dolce Vita?

Lass‘ dich auch von unseren anderen Cocktails in einen Kurzurlaub entführen. Probiere einen Blutorangen Rosé Spritz oder nippe am Vin Tonic, der ebenfalls mit Roséwein zubereitet wird. Wir lieben außerdem aktuell diesen Italian Martini. Die Auswahl ist groß – für welchen entscheidest du dich?