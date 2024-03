Himbeerkuchen mit weißer Schokolade: der beste Kastenkuchen der Welt!

Der Frühling ist da, und für uns bedeutet das, endlich wieder frühlingshafte, fruchtige Kuchen zu backen. Mit diesem Himbeerkuchen mit weißer Schokolade feiern wir die ersten warmen Sonnenstrahlen und machen uns bereit für die vielleicht schönste Jahreszeit.

Himbeerkuchen mit weißer Schokolade: Rezept zum Verlieben

Unser Himbeerkuchen mit weißer Schokolade ist wie gemacht für die Ostertage, schmeckt aber auch zum Muttertag, der nicht mehr lange auf sich warten lässt. Ganz egal, für welchen Anlass du ihn backen möchtest, begeistern wird er dich immer.

Du kannst den Himbeerkuchen mit weißer Schokolade mit frischen oder gefrosteten Beeren backen. Achte aber bei der Variante aus dem Tiefkühlschrank unbedingt darauf, dass du die Früchte gut auftauen und abtropfen lässt. Auch frische Beeren solltest du nach dem Waschen gut abtropfen lassen.

Die Zubereitung ist dann ganz leicht: einfach separat die trockenen und die feuchten Zutaten vermischen und dann alles zusammen in einer Schüssel zu einem glatten Teig verrühren. Hebe dann sowohl die Himbeeren als auch die Schokolade, die du zuvor gehackt hast, unter, und fülle den Teig in eine gefettete Kastenform. Schon geht’s in den Ofen.

Wenn du den Himbeerkuchen mit weißer Schokolade wieder herausholst, solltest du ihn etwas abkühlen lassen. Wer mag, kann ihn im Anschluss sofort verputzen oder noch verzieren. Das sieht mit Puderzucker, geschmolzener Schokolade oder Zuckerguss hübsch aus. Auch ein paar frische Beeren auf dem Kuchen machen optisch etwas her.

Kastenkuchen sind easy gemacht und super schmackhaft. Probiere daher auch unser Bananenbrot oder unseren Kokosmilchkuchen, der nur zehn Minuten Arbeit macht und dann bereits im Ofen verschwindet. Auch dieser Blaubeer-Joghurt-Kuchen kommt aus der Kastenform. Na, mit welchem Rezept beginnst du? Wir finden sie alle köstlich!