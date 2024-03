Blätterteig mit Frühlingsgenuss: Holländer Kirschtorte

Koche in der Zwischenzeit die Kirschfüllung. Lass dafür die Kirschen mit einem Sieb abtropfen. Fange 200 ml des Safts auf und erhitze ihn in einem Topf. Rühre das Puddingpulver mit Zucker, Zitronensaft und Zimt auf und gib es unter Rohren zum kochenden Saft in den Topf. Lass ihn 1 Minuten köcheln. Rühre zum Schuss die Kirschen unter und lass die Füllung erkalten.