Blitz-Hollandaise: unser Geheimrezept für Holländische Soße

Wir befinden uns immer noch mitten in der Spargelzeit. Die Deutschen essen zu den weißen Stangen am liebsten Sauce hollandaise. Diese kannst du entweder kaufen, als Trockensauce anrühren oder komplett selbst machen. Weil die letzte Option, also das Selbermachen, oftmals ziemlich aufwendig ist, zeigen wir dir heute ein Blitzrezept für Holländische Soße, mit der sie schnell und sicher gelingt.

Dein Rezept für eine blitzschnelle Holländische Soße

Holländische Soße passt mit ihrer buttrigen Note einfach perfekt zu Spargel. Dennoch scheuen sich viele, sie selbst zu machen. Die Sauce hollandaise gilt traditionell als eine der anspruchsvollsten Soßen, da sie eine gewisse Technik erfordert und leicht gerinnt oder sich absetzt. Die größte Schwierigkeit bei der Herstellung besteht darin, Eigelb und Butter auf eine bestimmte Art und Weise zu emulgieren, um eine glatte, dickflüssige Konsistenz zu erhalten.

Anders als bei der traditionellen Hollandaise gelingt unsere Blitz-Variante schnell und ohne großen Aufwand. Damit entfällt die Sorge, dass die Soße gerinnen könnte.

Für unsere Blitz-Hollandaise verwendest du ebenfalls Butter und Eigelb; hinzu kommen noch Senf, Limettensaft und Crème fraîche. Zuerst gibst du die Eigelbe in einen Rührbecher und pürierst sie zusammen mit dem Limettensaft, Senf, der Crème fraîche, etwas Zucker und Salz mit einem Pürierstab. Anschließend wird Butter in einem Topf geschmolzen. Zum Schluss gießt du die Butter langsam zur Eimasse. Wichtig dabei ist es, den Pürierstab laufen zu lassen. Fertig deine schnelle Holländische Soße.

Dank der simplen Zubereitung wird unsere Blitz-Hollandaise sicherlich schnell zu einem neuen Favoriten in deiner Rezeptsammlung.

Unsere Blitz-Hollandaise passt perfekt zu Spargel aus dem Ofen oder frisch gekochtem Spargel. Wir klären auf, wie viel Spargel man pro Person eigentlich wirklich braucht, damit wirklich alle satt werden. Ernährst du dich vegan, haben wir ein leckeres Rezept für Sauce hollandaise ohne Ei für dich.