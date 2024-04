Ohne Ei: So lecker schmeckt eine vegane Sauce hollandaise

Es ist Spargelzeit! Die ersten Stangen in Grün und Weiß liegen endlich in den Supermarktregalen. Und auch, wenn die Preise noch ganz schön gepfeffert sind, freuen wir uns auf das erste Spargelessen des Jahres. Klassisch dazu gehören neue Kartoffeln und Sauce hollandaise. Aber was, wenn man auf Eier, Butter und Co. verzichtet? Dann schmeckt unser Rezept für vegane Sauce hollandaise.

Rezept für vegane Sauce hollandaise

Spargel gehört für viele im Frühling und Frühsommer einfach dazu. Der erste Spargelstich lokaler Landwirte wird medial begleitet, die Spargelrezepte fluten sämtliche Kanäle. Auch wir können uns den begehrten Stangen nicht entziehen und sind große Fans der saisonalen Leckerei. Die Spargelzeit will genutzt sein, denn bevor der Juni zu Ende ist, ist die Saison schon wieder vorbei. Wir lassen uns deshalb heute mal auf eine tierfreie Variante eines echten Klassikers ein und kochen eine vegane Sauce hollandaise.

Das ist ganz leicht und dauert nur wenige Minuten. Zwar kann man eine vegane Sauce hollandaise mittlerweile sogar fertig abgepackt im Supermarkt kaufen. Aber eine selbst gemachte Variante ist der im Tetrapack immer vorzuziehen. Man weiß dann nämlich ganz genau, was drin ist, und verzichtet auf ungesunde Zutaten wie zu viel Salz, Fett oder Zucker.

Für unsere vegane Sauce hollandaise nutzen wir weder Butter noch Ei. Die Basis bilden Margarine oder eine pflanzliche Butteralternative und Mehl, woraus wir eine Mehlschwitze rühren. Um anschließend trotzdem den typischen Ei-Geschmack zu erzeugen, kommt Kala Namak zum Einsatz. Das Schwefelsalz ist eine beliebte Zutat für vegane Eierspeisen und wird häufig zum Würzen verwendet. Die typisch blass-gelbe Farbe einer klassischen Sauce hollandaise erreichen wir dank Kurkuma. Abgeschmeckt wird dann noch mit Zitronensaft, Salz und Pfeffer. Na, das war doch wirklich nicht schwer, oder?

Koche die vegane Sauce hollandaise und reiche sie beispielsweise zu Spargel aus dem Ofen oder grünem Spargel mit pochiertem Ei. Möchtest du mehr vegane Rezepte entdecken und Klassiker tierfrei nachkochen, findest du bei uns viele weitere leckere Ideen.