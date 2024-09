Originalrezept für Holsteiner Gurkensalat mit Joghurtdressing

Es ist Ferienzeit, also machen wir eine kleine Reise und schauen uns an, was der Norden kulinarisch so zu bieten hat. Im Norden entdecken wir den Holsteiner Gurkensalat und nehmen das Rezept direkt mit nach Hause, um diesen frischen Salat beim nächsten Grillfest zu servieren.

Rezept für Holsteiner Gurkensalat

Der Holsteiner Gurkensalat ist schnell gemacht und überzeugt mit seinem frischen Geschmack. Den haben wir nicht nur den Gurken, sondern auch dem leichten Joghurtdressing zu verdanken. Dieses wird mit Essig, Öl, Senf, Salz und Pfeffer verfeinert und passt hervorragend zum milden Gemüse. Gehackte Schalotten runden das Ganze pikant ab.

Wichtig bei der Zubereitung vom Holsteiner Gurkensalat: Bestreue die Gurken vorher unbedingt mit etwas Salz! Das Gemüse enthält sehr viel Wasser, das wir vor dem Anrichten „loswerden“ möchten. Ansonsten würde der Salat sehr wässrig werden. Das Salz entzieht dem Gemüse das Wasser, daher solltest du diesen Schritt zuerst erledigen. Wasche dafür die Gurken, hobele sie in dünne Scheiben und bestreue diese mit Salz. Lass die Gurken dann einfach abtropfen, während du das Dressing vorbereitest und die Schalotten sowie den Dill hackst.

Übrigens essen wir den Holsteiner Gurkensalat gern mit Schale, denn darin befinden sich wichtige Nährstoffe. Daher schälen wir die Gurken vorher nicht, sondern waschen sie lediglich gründlich ab.

Sind die Gurken abgetropft und das Dressing angerührt, kommt beides zusammen in eine Schüssel. Gib dann nur noch die Schalotten und den Dill dazu und mische alles gut durch. Schmecke den Holsteiner Gurkensalat nochmals ab und serviere ihn als sommerlich-frische Beilage.

Als Nächstes kannst du dich diesem Gurkensalat mit Sahne widmen oder einen Erdbeer-Gurkensalat probieren, der die Süße von Obst mit Gemüse vereint. Bestimmt schmeckt dir auch die asiatische Variante, der chinesische Gurkensalat mit Chili. Viel Vergnügen beim Nachmachen!