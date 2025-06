Dieses Eis mit Holunderblüten ist ein echter Hit

Du hast Lust auf ein Eis der Extraklasse? Das trifft sich gut, denn dieses Holunderblüten-Eis ist genau das, was du jetzt brauchst. Es schmeckt blumig, frisch und richtig edel. Noch dazu ist es einfach zubereitet und für die Hauptzutat musst du nicht mal in den Supermarkt. Hier ist unser Rezept.

Holunderblüten-Eis: edler Eisgeschmack mit Wildblumen

Der Juni riecht nach Holunder. Wenn ich mit dem Fahrrad durch die Stadt fahre, recke ich immer wieder die Nase, wenn ich an einem der süß duftenden Sträucher vorbeifahre. Nicht selten bleibe ich dann stehen und pflücke gleich einige Hände voll von den Dolden. Schließlich schmecken Holunderblüten auf viele verschiedene Arten. Wer die Blüten bisher nur als Gelee oder Sirup kennt, wird sich vielleicht über die zahlreichen Möglichkeiten wundern, wie man sie noch zubereiten kann. Eine besonders leckere ist es, daraus Holunderblüten-Eis zu machen.

Holunderblüten-Eis besteht im Wesentlichen aus Sahne, Zucker und Eigelb. Für das feine, nahezu dekadente Aroma sorgen Holunderblüten. Diese bekommst du nicht im Supermarkt, aber sie zu sammeln ist ganz leicht. Schnapp dir einen Korb und mach dich auf den Weg in einen Park oder kleines Wäldchen. Die weißen, flachen Dolden sind nicht zu übersehen. Pflücke niemals an stark befahrenen Straßen und sammle immer nur so viel, wie du auch verarbeiten kannst. Eine Faustregel beim Wildkräuter sammeln lautet: Sammle so, dass niemand sieht, dass du da warst.

Hast du deine Holunderblüten gesammelt, lass sie für etwa eine Stunde auf einem weißen Tuch liegen. Dadurch krabbeln alle Insekten und Käfer, die sich eventuell in den Blüten befinden, von dannen. Während die Blüten kurz liegen, kannst du die Sahne mit dem Zucker zum Köcheln bringen. Übergieße dann die Blüten damit und lass alles über Nacht gut durchziehen. Am nächsten Tag erhitzt du die Mischung erneut und verrührst sie mit dem Eigelb. Dann kommt alles in eine Eismaschine und im Handumdrehen (oder Maschinenumdrehen) wird daraus ein cremiges, köstliches Holunderblüten-Eis.

Die Leckerschmecker-Eisdiele ist eröffnet und wir haben viele leckere Eissorten für dich in Petto. Probiere doch mal Kirscheis mit Schokolade und Chili, Pistazien-Rosen-Eis oder Löwenzahn-Eis.

Holunderblüten-Eis

500 ml Sahne

100 ml Milch

100 g Zucker

15 Dolden Holunderblüten frisch gesammelt

4 Eigelb Zubereitung Erhitze Sahne, Milch und Zucker in einem Topf, bis der Zucker sich vollständig gelöst hat. Lass das Ganze ca. 5 Minuten köcheln.

Gib die Holunderblüten in die heiße Flüssigkeit, decke sie ab und lass alles über Nacht im Kühlschrank ziehen.

Seihe die Blüten am nächsten Tag ab. Erhitze die Sahnemischung erneut. Verquirle das Eigelb in einer Schüssel und rühre vorsichtig etwas von der heißen Flüssigkeit hinein. Rühre dann nach und nach den Rest der heißen Sahnemischung hinzu und fülle alles zurück in den Topf.

Erhitze die Masse bei mittlerer Hitze unter ständigem Rühren, bis sie leicht andickt (nicht kochen lassen!). Lass sie anschließend vollständig abkühlen.

Fülle die Masse in eine Eismaschine und friere sie nach Herstellerangabe ein, das dauert etwa 40 Minuten. Notizen Alternativ kannst du die Masse auch in eine flache Form füllen und im Tiefkühler gefrieren, dabei regelmäßig umrühren.

