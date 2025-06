Holunderblüten-Pudding: Das wohl beste Frühlingsrezept

Hole dir mit unserem Holunderblüten-Pudding einen Hauch von Frühling in deine Küche. Dieses Dessert überzeugt mit seinem feinen, blumigen Aroma und hat die perfekte Süße. Hier kommt das Rezept.

Holunderblüten-Pudding: einzigartiges Dessert im Frühling

Das Sammeln von Wildkräutern und anderen Schätzen aus der Natur, wie Holunderblüten, war zu Zeiten unserer Großeltern und Eltern noch weiter verbreitet, als es das heute ist. Aber: Immer mehr Menschen besinnen sich wieder darauf.

Im Frühjahr bis frühen Sommer, wenn die Holundersträucher in voller Blüte stehen, sammeln viele Menschen die frischen Blütendolden, um daraus Sirup, Tee oder wie hier ein köstliches Dessert zuzubereiten.

Die Hauptzutat des Puddings – die Holunderblüten – sorgen für das unverwechselbare, blumige Aroma, das viele so lieben. Hinzu kommen Zutaten wie Schlagsahne, Speisestärke und Zucker. Wenn du den Geschmack von Zitrusfrüchten magst, kannst du das Rezept mit einem Hauch Zitronenabrieb verfeinern. Eine Prise Vanille verschmilzt wunderbar mit dem leichten Aroma der Blüten.

Mit der Zubereitung des Holunderblüten-Puddings solltest du bereits am Vortag beginnen. Die Dolden überreißt du mit Sahne und lässt sie über Nacht im Kühlschrank ziehen. So nimmt die Sahne das Aroma der Blüten wunderbar auf.

Am nächsten Tag bringst du die Sahne samt Blüten langsam zum Kochen und gießt sie durch ein feines Sieb ab. Verführe anschließend etwa 100 Milliliter der Holunderblüten-Sahne mit Speisestärke und Zucker, gib sie zurück zur restlichen Sahne in den Topf und lass sie einige Minuten aufkochen. Zum Schluss füllst du den Pudding in Dessertschalen und stellst ihn mindestens eine Stunde kalt.

Serviere den Holunderblüten-Pudding gerne mit frischen Holunderblüten. Auch ein Löffel selbstgemachter Holunderblütensirup passt wunderbar dazu. Probiere das Rezept aus und lass dich von diesem besonderen Dessert verzaubern.

Entdecke noch mehr Köstlichkeiten mit Holunderblüten: Wie wäre es mit einem cremigen Holunderblüten-Cheesecake oder einer zarten Holunderblüten-Panna-Cotta? Auch ein aromatisches Holunderblüten-Gelee ist schnell gemacht und ein echter Genuss!

Holunderblüten-Pudding Anke 3.89 ( 80 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 10 Minuten Min. Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Kühlzeit 9 Stunden Std. Gesamtzeit 9 Stunden Std. 40 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 15 Holunderblüten-Dolden + etwas mehr für die Deko

500 ml Schlagsahne

8 TL Speisestärke

3 EL Zucker oder andere Süße der Wahl Zubereitung Klopfe die Dolden leicht aus, um Insekten und Schmutz zu entfernen.

Gib sie anschließend in einen großen Topf 🛒 und übergieße sie mit der Sahne. Sie sollten damit bedeckt sein. Lass das Ganze über Nacht im Kühlschrank durchziehen.

Bringe die Sahne samt Blüten am nächsten Tag zum Kochen. Lass sie 1 Minuten aufkochen und gieße die Sahne dann durch ein feines Sieb in einen weiteren Topf ab. Entsorge die Blüten.

Nimm nun 100 ml von der Holunderblüten-Sahne ab und verrühre sie mit der Speisestärke und dem Zucker.

Gieße die Mischung danach zurück in den Topf und lass alles 1-2 Minuten aufkochen.

Fülle den Holunderblüten-Pudding abschließend in Dessertschalen oder -gläser und stelle ihn für mindestens 1 Stunde in den Kühlschrank.

Garniere ihn mit frischen Holunderblüten.

