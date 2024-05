Süßes Frühlingsdessert: Holunderblüten-Panna-Cotta

Du suchst nach einem luftig, leichten Dessert für den Frühling? Wie wäre es dann mit einer Holunderblüten-Panna-Cotta aus dem Glas? Du wirst die zarte Süße und den leicht blumigen Geschmack einfach lieben.

Holunderblüten-Panna-Cotta: leichtes Dessert im Frühling

Zur Blütezeit sind Holunderblüten kaum zu übersehen. Die weiß-gelben Dolden schmücken Wiesen, Felder und Straßenränder und sind schon von weitem sichtbar.

Achte beim Sammeln der Holunderblüten darauf, dass die Blüten komplett geöffnet sind. Dann entfalten sie ihr volles Aroma. Außerdem solltest du keine Blüten direkt neben stark befahrenen Straßen sammeln, da sie mit Schadstoffen belastet sein können.

Nach dem Sammeln musst du die Blüten noch von Dreck und eventuellen Krabbeltieren befreien. Lege sie dafür kurz in kaltes Wasser und lass sie danach auf Küchentüchern trocknen.

Für 3 Gläser Holunderblüten-Panda-Cotta benötigst du ungefähr 6 Holunderblütendolden. Sammle aber ruhig ein paar mehr, dann kannst du sie zur Dekoration verwenden. Oder du machst aus dem Rest deinen eigenen Holunderblütensirup. Auch lecker ist Holunderblütenzucker oder Holunderblüten im Backteig.

Die Panna Cotta rührst du aus Milch, Sauerrahm oder Saurer Sahne, Zucker und Vanillezucker an. Bringe alles zusammen zum Kochen und gib dann die Holunderblüten dazu. Lass das Ganze etwas ziehen und gib dann Gelatine hinzu, um die richtige Konsistenz zu bekommen. Abschließend füllst du die Holunderblüten-Panna-Cotta in Gläser und stellst sie für mehrere Stunden in den Kühlschrank. Kurz vor dem Servieren kommt dann noch die Deko aus Holunderblüten darauf. Wer mag, kann auch das Dessert auch noch mit Erdbeeren garnieren.

Wie du siehst, aus Holunderblüten lassen sich viele Leckereien zaubern. Wir starten jetzt aber erst einmal mit der Holunderblüten-Panna-Cotta. Lass es dir schmecken!