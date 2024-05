Blumige Süße für die Küche: Holunderblütenzucker selbst herstellen

Man sieht sie wieder am Straßenrand leuchten – die Holunderblüten. Frisch gepflückt konservieren wir die hübschen Dolden am liebsten als Sirup, um sie später als Limonade oder mit Prosecco als Hugo zu genießen. Doch wusstest du, dass man die frischen Blüten auch in Zucker einlegen kann? Nein? Dann pass jetzt gut auf! Denn wir machen Holunderblütenzucker.

Holunderblütenzucker selber machen

Das Rezept für Holunderblütensirup haben wir dir bereits auf unserer Seite vorgestellt. Heute zeigen wir dir, wie du den Holunderblütenzucker ganz einfach selber machst.

Als Erstes musst du frische Holunderblüten ernten. Achte darauf, sie nicht direkt neben einer viel befahrenen Straße zu sammeln, da sie durch die Abgase der Autos mit Schadstoffen belastet sein können.

Hast du unbelastete Dolden gefunden, musst du sie waschen und danach auf einem Tuch abtropfen lassen. Anschließend streifst du die Blüten mithilfe einer Gabel ab und füllst sie zusammen mit Zucker in ein verschließbares Glas. Dieses lässt du einige Tage stehen, damit der Zucker den Geschmack der Holunderblüten aufnimmt.

Holunderblütenzucker ist eine tolle Alternative zu Vanillezucker. Mit seiner lieblichen, blumigen Note verströmt er einen Hauch von Sommer und verleiht deinen Süßspeisen ein tolles Aroma.

Ob in selbst gebackenen Muffins, über frischen Pfannkuchen, als raffinierte Note in selbstgemachter Limonade oder sogar zum Verfeinern von herzhaften Gerichten – der Holunderblütenzucker schmeckt wirklich in jedem Gericht.

Also warte nicht länger und mach die auf die Suche nach Holunderblüten. Der Holunderblütenzucker ist auch eine tolle Geschenkidee aus der Küche.

Erntest du etwas mehr, kannst du auch gleich noch leckeren Holunderblütensirup herstellen. Oder verwende die Blüten als Deko für leckere Holunderblüten-Cupcakes. Mit Holunderblütensirup kannst du dir auch gleich noch einen kühlen Cocktail, den Kirsch-Hugo, mixen.