Holunderblütensirup selber machen: einfaches Rezept für das köstliche Frühlingsgetränk

Auf dem Weg in die Redaktion erspähte ich heute endlich die lang ersehnten Frühlingsboten – die ersten Holunderblüten sind da! Zeit, um endlich wieder Holunderblütensirup selber zu machen. Kaum ein Getränk konserviert den Geschmack von Frühling so gut wie dieses. Daher wollen wir heute unser liebstes Rezept für den süßen Blütensirup mit euch teilen.

Holunderblütensirup ist Frühling im Glas

Geschmack hat die Fähigkeit, Erinnerungen wachzurufen, selbst wenn diese schon viele Jahre zurückliegen. Dieser Effekt wird auch Madeline- oder Proust-Effekt genannt, nach dem Autor, der diesen Effekt erstmals in einem seiner Werke beschrieb. Holunderblütensirup löst genau diesen Effekt bei mir aus. Sobald ich die blumig-intensive Limonade aus dem Sirup mache, bin ich wieder sechs Jahre alt und sitze nach ausgiebigem Spielen in der Stube meiner Großtante und sie serviert so kalte Holunderlimonade, dass das Glas beschlägt.

Meine Großtante weilt leider nicht mehr unter uns und ich hatte nie die Möglichkeit, sie nach ihrem Rezept zu fragen. Dafür gibt es eines, das mir ebenso lieb ist. Ich probierte den Sirup beim Geburtstag einer Freundin. Ein Bekannter von ihr hatte ihn mitgebracht. Wir tranken Holunderblütensirup mit Sekt und viel Eis und ich bat ihn um sein Rezept. Unten auf den Zettel schrieb er in Großbuchstaben: „GANZ WICHTIG – VIEL LIEBE!“ Das kann ich nur unterschreiben. Wenn du bei der Zubereitung an all die schönen Nachmittage denkst, die dir dein selbstgemachter Holunderblütensirup bescheren wird, schmeckt er gleich doppelt so gut.

Holunderblütensirup ist nicht kompliziert, benötigt aber etwas Zeit, denn er muss über Nacht gut durchziehen. Pflücke die Blumen am besten an einem sonnigen Tag nach einem Regenguss. Dann sind sie nicht so staubig. Schüttele die Blumenrispen nach dem Pflücken sanft ab, um kleine Tierchen loszuwerden. Entferne so viel wie möglich von den grünen Stielen, denn diese können in großen Mengen giftig sein. Und noch ein kleiner Tipp: Filtere den Sirup durch ein Geschirrtuch, bevor du ihn aufkochst.

Holunderblütensirup schmeckt mit Sprudelwasser, aber auch mit Sekt oder Wein sehr gut. Eine Maibowle kann er ebenso verfeinern wie Hugo oder andere Cocktails, denen du ein blumiges Aroma geben möchtest. Gib zum Beispiel einen Schuss in einen Rhabarber Spritz, um die Bitterkeit des Aperol etwas auszugleichen. So schmeckt der Frühling gleich noch besser!