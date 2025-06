Der beste Kastenkuchen für diesen Frühling schmeckt nach Holunderblüten

Wir verbacken den Frühling in einen Kuchen! Dieser Holunderblütenkuchen aus der Kastenform ist saftig, süß und schmeckt nach einem Frühsommertag im Park. Noch dazu ist die Zubereitung herrlich einfach. Wie du ihn nachbacken kannst, erfährst du in unserer schnellen Schritt-für-Schritt-Anleitung.

Holunderblütenkuchen aus der Kastenform: So lecker ist der Frühsommer

Holunderblüten schmecken nach Sommeranfang, keine Frage. Wann immer ich gerade das Haus verlasse, kann ich nicht anders, als die Nase zu recken und den Duft tief einzuatmen. Nicht selten mache ich von meinem Fahrrad einen kleinen Seitensprung in den nächsten Park, um einige Dolden mit nach Hause zu bringen. Aber warum auch nicht? Holunderblüten haben einen herrlichen Geschmack und veredeln so manches Gebäck, Getränk oder Süßes.

Eine ganz besondere Leckerei ist dieser Holunderblütenkuchen aus der Kastenform. Mit nur wenigen, einfachen Handgriffen bereitest du damit ein Gebäck der Extraklasse, das dich rundum glücklich macht.

Doch wie backt man einen so leckeren Holunderblütenkuchen aus der Kastenform? Zunächst brauchst du dafür natürlich Holunderblüten. Diese sammelst du am besten am frühen Vormittag oder späten Nachmittag, dann ist ihr Geschmack am intensivsten. Achte darauf, niemals an stark befahrenen Straßen zu sammeln, denn dort können die Blüten mit Schadstoffen belastet sein. Zupfe die Blüten von den dicken grünen Stielen ab, so gut du kannst, denn die Stiele sind toxisch. Du kannst sie als Deko benutzen oder einen Holunderblütensirup daraus zubereiten.

Außerdem brauchst du klassische Rührkuchen-Zutaten: Mehl, Butter, Eier, Zucker und Backpulver. Der Geschmack und die besondere Saftigkeit des Kuchens kommt durch den Holunderblütensirup zustande. Wenn du keine Lust hast, diesen selbst zu machen, kannst du ihn auch kaufen. Nachdem der Kuchen abgekühlt ist, verziere ihn mit einem Zuckerguss aus Puderzucker, Wasser und etwas mehr Holunderblütensirup. Soo lecker!

Holunderblütenkuchen aus der Kastenform Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Zubereitungszeit 50 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 10 Minuten Min. Portionen 8 Stücke Kochutensilien 1 Kastenform, 30 cm Zutaten 1x 2x 3x Für den Teig: 200 g weiche Butter

180 g Zucker

4 Eier

250 g Mehl

2 TL Backpulver

100 ml Holunderblütensirup selbstgemacht oder gekauft, z.B. hier 🛒

1 Prise Salz Für den Guss: 100 g Puderzucker

1 EL Holunderblütensirup

1 EL Zitronensaft Zubereitung Heize den Ofen auf 175 °C Ober-/Unterhitze vor. Fette eine Kastenform leicht ein oder lege sie mit Backpapier aus.

Rühre die Butter mit dem Zucker cremig. Gib dann nach und nach die Eier hinzu und schlage die Masse weiter, bis sie hell und luftig ist.

Mische das Mehl mit Backpulver und Salz. Gib es abwechselnd mit dem Holunderblütensirup zur Butter-Ei-Mischung und rühre alles kurz, aber gründlich unter.

Fülle den Teig in die Form und streiche ihn glatt.

Backe den Kuchen ca. 50 Minuten lang. Mache die Stäbchenprobe: Ein Holzstäbchen sollte sauber herauskommen.

Lass den Kuchen vollständig auskühlen.

Rühre den Zuckerguss aus Puderzucker, Sirup und Zitronensaft an und verteile ihn über den Kuchen. Optional kannst du ihn mit ein paar frischen Holunderblüten dekorieren.

