Backe dir ein Honigbrot mit Haferflocken zum Frühstück

Im hektischen Alltag nehmen wir uns allzu oft zu wenig Zeit, um die kleinen und schönen Dinge des Lebens zu zelebrieren und etwas für uns selbst zu tun. Schließlich führen wir die wichtigste Beziehung unseres Lebens mit uns selbst! Was wie esoterisches Gerede klingt, ist eine psychologische Tatsache. Deshalb solltest du dir ab und an etwas Gutes tun! Ein Frühstück mit einem selbstgebackenen Brot ist so eine besondere Geste, ein kleines Geschenk, das du dir selbst machen kannst. Da kommt unser Rezept für Honigbrot mit Haferflocken wie gerufen.

Honigbrot: schmeckt so lecker wie es klingt

Denn dieses leckere Brot ist nicht nur ein kleines geschmackliches Highlight, mit dem du deinen Tag starten kannst. Nein, du tust ganz nebenbei deiner Gesundheit etwas Gutes. Denn Honig ist nicht nur eine süße Nascherei, das Bienengold versorgt dich auch mit wertvollen Aminosäuren, Enzymen und Antioxidantien. Nicht umsonst gilt Honig seit Jahrhunderten als Hausmittel, das bei allerlei Wehwehchen eingesetzt wird. Haferflocken sind ebenfalls ein ausgesprochen gesundes Getreide.

Es enthält neben Ballaststoffen und Eiweiß viele Vitamine wie B1 und B6, die wichtig für unser Nervensystem und den Stoffwechsel sind. Das darin enthaltene Biotin wiederum sorgt für gesunde Haut, Haare und Nägel. Zwei Zutaten also, die wunderbar geschmacklich harmonieren und deinem Honigbrot einen unwiderstehlichen Duft verleihen. Die milde Süße des Brots ist kein Hindernis für herzhaften Belag, also kannst du es getrost mit leckerem Käse belegen, wenn du magst. Besonders gut würde Ricotta passen, ein milder italienischer Frischkäse, der gern mit Honig verspeist wird.

Du musst kein Profi sein, um unser Honigbrot zuzubereiten. Unser Rezept geht ganz leicht von der Hand. Lediglich etwas Geduld musst du mitbringen, denn der Hefeteig muss insgesamt etwa zwei Stunden ruhen. So viel Zeit muss sein! Wenn du magst, kannst du die Mengenangaben in unserem Rezept verdoppeln und gleich zwei der Brote backen. Wenn du eines davon einfrierst, hast du länger was davon und kannst auch unter der Woche, im hektischen Alltag, mit selbstgebackenem Brot lecker frühstücken.

Bist du in Backlaune? Dann bereite doch auch das leckere Zucchinibrot zu. Es schmeckt so wunderbar saftig! Gegen ein klassisches, frisch gebackenes Bauernbrot hast du sicher auch nichts einzuwenden. Und wen du es besonders aromatisch magst, dann backe ein Bara Brith, ein walisisches Früchtebrot mit Trockenfrüchten!

Honigbrot Ann-Katrin 4.20 ( 5 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 25 Minuten Min. Zubereitungszeit 35 Minuten Min. Ruhezeit 2 Stunden Std. Gesamtzeit 3 Stunden Std. Portionen 12 Zutaten 1x 2x 3x 260 ml Wasser

50 g Haferflocken kernig

5 EL Honig

40 g Butter

1 TL Salz

1 TL Zimt gemahlen

15 g Hefe frische

400 g Weizenmehl Vollkorn Zubereitung Bring das Wasser zum Kochen und fülle es in eine Schüssel. Gib Haferflocken, Honig, Butter, Salz und Zimt hinein. Verrühre und lass alles auf eine lauwarme Temperatur abkühlen.

Bröckle die frische Hefe hinein und rühre, bis sie sich auflöst. Gib das Mehl dazu und verknete alles ausgiebig zu einem elastischen Teig. Gib bei Bedarf noch ein wenig lauwarmes Wasser dazu.

Gib den Teig zurück in die leicht bemehlte Schüssel und decke diese mit einem Küchentuch ab. Lass den Teig an einem lauwarmen Ort für eine Stunde ruhen.

Knete den Teig nochmal gut durch und gib ihn in eine leicht bemehlte Kastenform 🛒. Lass ihn dort abgedeckt für eine weitere Stunde ruhen.

Heize den Ofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vor. Backe das Brot für 35 Minuten goldbraun. Nimm es aus der Form und lass es abkühlen.

