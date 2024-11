Suppe aus dem Ofen: So machst du Hühnersuppe aus dem Airfryer

Suppe aus dem Ofen, soll das ein Witz sein? Warte, bevor du jetzt die Augen verdrehst und wegklickst, lass mich dir eines sagen: Es funktioniert nicht nur, es funktioniert sogar hervorragend. Folge diesem einfachen Rezept für Hühnersuppe aus dem Airfryer und überzeuge dich selbst! Du wirst sie nie wieder anders zubereiten.

Hühnersuppe aus dem Airfryer

Da wir momentan total auf einem Heißluftfritteusen-Trip sind, war es nur naheliegend, dass wir irgendwann auch bei Suppe ankommen. Doch Moment – eine Suppe aus der Heißluftfritteuse? Wie soll das denn funktionieren? Schließlich legt man die Zutaten zur Zubereitung in einen Korb oder etwa nicht? An sich ja, aber mittlerweile gibt es das ein oder andere Zubehör, das dem kleinen Umluftofen mehr Fähigkeiten gibt als nur zu Frittieren. Zum Beispiel kannst du mit dem richtigen Einsatz ganz hervorragend Hühnersuppe aus dem Airfryer zubereiten. Wie, verraten wir dir nur zu gern.

Zunächst brauchst du einen Einsatz für deine Heißluftfritteuse. Diese bekommst du schon für relativ wenig Geld und sie werden dir die Arbeit in der Küche wirklich erleichtern. Wähle einen Einsatz, der einem kleinen Topf ähnelt. Schnapp dir ein Suppenhuhn, schneide dieses in Stücke, die in die Fritteuse passen und backe die Stücke mit ein wenig Öl knusprig. So bilden sich Röstaromen, die deiner Suppe mehr Tiefe verleihen.

Ist das Hähnchen leicht goldbraun, füllst du mit Brühe auf. Nun muss das Ganze köcheln, bis das Huhn gar ist und sich vom Knochen löst. Pule das Fleisch vom Knochen und entfette die Suppe etwas. Lege dann das Fleisch zurück in die Brühe, füge Gemüsestückchen und Nudeln hinzu und stelle den Korb zurück in die Fritteuse. Nun muss nur noch alles garkochen. Schon ist deine Hühnersuppe aus dem Airfryer fertig. Bestreue sie mit etwas frischer Petersilie und genieße sie. Siehst du, auch in der Heißluftfritteuse kann man Suppe kochen.

