Wie schmeckt das virale Hüttenkäse-Eis von TikTok?

Eis aus nur drei Zutaten? Das klingt erst einmal verlockend. Doch funktioniert das auch? Im Internet sind wir über ein Rezept für Hüttenkäse-Eis gestolpert, das vor einer Weile auf TikTok seine Runden machte. Das Rezept ist einfach: drei Zutaten, kurz warten, fertig. Doch schmeckt es auch gut? Wir haben es ausprobiert.

Hüttenkäse-Eis: Online-Trend mit Tiefe

Trend-Rezepte sind immer so ein Ding. Man kann sich nämlich nie so ganz sicher sein, warum sie im Internet so gut ankommen. Ist es, weil ihre Zubereitung einfach ist, einen Kniff zeigt, den es so vorher nicht gab? Ist es, weil sie lecker sind? Oder ist es, weil sie so abscheulich sind, dass es überraschend ist? Daher bin ich immer etwas vorsichtig, wenn ich mich von solchen Rezepten inspirieren lasse.

Als ich also neulich auf ein viral gegangenes Rezept für Hüttenkäse-Eis stieß, war ich interessiert, aber auch vorsichtig. Hüttenkäse ist besonders bei Sporttreibenden beliebt, da er einen hohen Proteingehalt und nur wenig Fett aufweist. Könnte daraus wirklich ein leckeres Eis werden? Kurzerhand schnappte ich mir einen Becher Hüttenkäse und legte los.

Ich gab einen Teil des Käses zusammen mit Honig und etwas hellem Mandelmus in einen Mixer, pürierte es fein, mischte für etwas Textur den übrigen Käse wieder unter und ließ das Ganze im Eisfach fest werden. Kritisch probierte ich einen Löffel – und war begeistert. Hüttenkäse-Eis ist wunderbar cremig, schmeckt mild und erfrischend und eignet sich perfekt für heiße Tage.

Seitdem mache ich mir häufiger mal Hüttenkäse-Eis. Ich variiere das Rezept dabei nach Geschmack, ob ich Beeren mit püriere, Fruchtstücke unterhebe oder anstelle von Honig auf Ahorn- oder Dattelsirup zurückgreife – bisher habe ich noch keine Variante ausprobiert, die ich nicht mag. Probier es doch einfach direkt mal aus, du brauchst keine Eismaschine und für die Vorbereitung nur etwa fünf Minuten.

Hüttenkäse-Eis Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 5 Minuten Min. Wartezeit 1 Stunde Std. 30 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 35 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 250 g Hüttenkäse

1 EL Honig

1 EL Mandelmus z.B. hier 🛒 Zubereitung Nimm etwa 2 EL Hüttenkäse ab und püriere den restlichen mit Honig und Mandelmus fein.

Verrühre die Masse mit dem beiseite gestellten Hüttenkäse und fülle sie in ein gefriergeeignetes Gefäß.

Friere alles etwa 1,5 Stunden ein und serviere. Notizen Tipp: Das Eis schmeckt auch mit anderen Zutaten. Probiere, was dir schmeckt!

