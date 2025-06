Für diesen Hüttenkäse-Wrap brauchst du nur 6 Zutaten

Wer viel arbeitet, muss auch gut essen. Verbringt man die Mittagspause aber nicht mit den Kollegen, weil man im Homeoffice arbeitet, dann nehmen sich viele gar nicht erst die Zeit für eine Pause und essen statt einer gesunden Mahlzeit ein schnelles Brötchen oder ähnliches. Mit unserem Hüttenkäse-Wrap zeigen wir dir, wie du dir ein leckeres Mittagessen in kurzer Zeit zubereiten kannst.

Hüttenkäse-Wrap: schnelles Mittagessen fürs Homeoffice

Diesen Hüttenkäse-Wrap wirst du lieben. Denn er ist nicht nur unkompliziert in der Zubereitung, du brauchst zudem nur einige wenige Zutaten. Zwei sind es, um genau zu sein. Die Füllung kommt noch extra hinzu. Auch der zeitliche Aufwand ist überschaubar, schließlich möchtest du deine Pause ja nicht komplett in der Küche verbringen.

Für den Wrap brauchst du Hüttenkäse und Eier. Vermische beide Zutaten gründlich miteinander zu einem glatten Teig. Nimm dafür am besten einen Mixer oder eine Küchenmaschine zur Hilfe. Den Teig streichst du auf einem mit Backpapier ausgelegten Backblech zu einem Rechteck aus. Schiebe das Blech in den Ofen und backe den Wrap dort für 25 Minuten durch.

In der Zwischenzeit kannst du schon mal die Füllung für den Hüttenkäse-Wrap vorbereiten. Für unsere Variante haben wir eine Avocado, eine Fleischtomate, Srirachiasoße und Schnittlauch gewählt. Du kannst hier deiner Fantasie einfach freien Lauf lassen und deine Lieblingszutaten verwenden. Wie wäre es mit Salat oder Gurken auf dem Wrap? Auch Feta oder ein Bohnenmus schmecken wunderbar.

Ist der Hüttenkäse-Wrap fertig gebacken, entferne vorsichtig das Backpapier. Drehe den Wrap einfach um, sodass das Papier nach oben zeigt und ziehe es dann ab. So geht es am schnellsten. Jetzt geht es ans Belegen. Sind alle Zutaten verteilt, klappst du den Wrap in der Mitte einmal zusammen und kannst ihn dir schmecken lassen. Das war doch einfach und schnell, oder?

In nur 30 Minuten fertig und somit ebenfalls die ideale Mahlzeit fürs Homeoffice ist diese cremige Zucchini-Möhren-Suppe. Auch Zucchini-Pancakes, die ebenfalls mit Hüttenkäse zubereitet werden, sind in unter einer halben Stunde zubereitet. Perfekt für die schnelle Küche: Pasta alla Bersagliera.

Hüttenkäse-Wrap Adrianna 4.04 ( 264 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 1 Zutaten 1x 2x 3x Für den Wrap: 200 g Hüttenkäse

2 Eier Für den Belag: 1 Avocado

1 Fleischtomate

1 EL Srirachiasoße

Schnittlauch Zubereitung Heize den Backofen auf 175 °C Ober- und Unterhitze vor. Belege ein Backblech mit Backpapier.

Vermische Hüttenkäse und Eier. Verrühre die Zutaten am besten mit einem Mixer zu einem glatten Teig.

Verteile die Mischung auf dem Backblech und streiche sie glatt, sodass ein Rechteck entsteht. Backe den Wrap anschließend für 25 Minuten.

Wenn der Wrap fertig gebacken ist, löse ihn vorsichtig vom Backpapier und belege ihn z. B. mit zerdrückter Avocado, Tomatenscheiben, Srirachiasoße 🛒 und Schnittlauch. Klappe den Wrap zusammen und lass ihn dir schmecken.

