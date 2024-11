Hüttenkäse-Scones: Ein Hauch von England für dein Frühstück

Scones – kaum eine andere Backware verkörpert die britische Teekultur so sehr wie diese kleinen, himmlisch weichen Leckerbissen. Während die Briten Scones traditionell zur „Tea Time“ servieren, passen sie ebenso perfekt zum Frühstück oder als Snack zwischendurch. Ran an die fluffigen, buttrigen und wunderbar saftigen Hüttenkäse-Scones!

Hüttenkäse-Scones: perfekter Start in den Tag

Ein perfekter Scone ist außen leicht knusprig, innen aber weich und fluffig. Der britische Klassiker wird traditionell aus Mehl, Butter und Milch zubereitet. Häufig werden auch Zutaten wie Rosinen, Käse oder andere Milchprodukte hinzugefügt, um die Scones saftiger zu machen oder ihnen ein besonderes Aroma zu verleihen. In unserem Rezept fügen wir Hüttenkäse dem Scone-Teig hinzu, um eine besonders saftige Konsistenz zu erzielen.

Scones stammen ursprünglich aus Schottland und wurden schon im 16. Jahrhundert gebacken. Sie galten damals als einfaches Gebäck für die ärmere Bevölkerung. Heute sind sie fester Bestandteil der „Afternoon Tea“-Kultur und werden meist mit Marmelade und Clotted Cream serviert, eine dicke Rahmspezialität, die es leider hierzulande nicht gibt. In Großbritannien gibt es bis heute eine Debatte darüber, ob die Marmelade oder die Clotted Cream zuerst auf den Scone gehört. Wir können stattdessen cremigen Frischkäse verwenden und uns eine eigene Meinung bilden. Lecker sind unsere Hüttenkäse-Scones definitiv, egal in welcher Reihenfolge du sie belegst.

Die Hüttenkäse-Scones solltest du am besten frisch und warm servieren. Nach dem Backen bleiben sie ein bis zwei Tage saftig, aber am besten schmecken sie wirklich am Tag der Zubereitung. Falls du einmal etwas Abwechslung möchtest, kannst du dem Teig auch Kräuter wie Rosmarin oder Thymian hinzufügen oder ein paar Rosinen unterrühren.

