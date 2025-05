Regen an Himmelfahrt: Mit diesem Gadget fällt deine Grillparty nicht ins Wasser

Nur noch wenige Tage, dann ist Christi Himmelfahrt! Das bedeutet für viele ein langes Wochenende, und ganz besonders: den Start in die Grillsaison. Schaut man allerdings auf die Wettervorhersage, wird diese Freude etwas gedämpft. Es soll vielerorts regnen, stürmisch sein und das Ganze bei nicht sonderlich kuscheligen 19 Grad. Einige Hartgesottene stellen sich bestimmt trotzdem in den Garten, um Würstchen, Steak, Gemüse und Co. zu braten – doch das ist nicht für alle das Richtige. Die gute Nachricht: Mit dem Tefal OptiGrill kannst du dir echtes Grillvergnügen einfach nach drinnen holen! Dieses Indoor-Grillen funktioniert ganz ohne Rauch, dafür aber mit vollem Geschmack.

Darum ist der Tefal OptiGrill perfekt zum Indoor-Grillen geeignet

Der Regen prasselt gegen die Fensterscheiben, im Garten tropft es von den Gartenmöbeln. In deinem Grill hat sich eine besorgniserregende Pfütze gebildet. Die Blumen freuen sich, das ist das einzig Positive an der Gesamtsituation. Dabei wollten doch gleich deine Freundinnen und Freunde vorbeikommen, um die Grillsaison einzuleiten! Muss das nun ins Wasser fallen?

Nein! Denn du hast vorgesorgt und dir den Tefal OptiGrill 🛒 zugelegt. Dafür brauchst du weder Holzkohle noch Platz im Garten. Mit seinem elektrischen Betrieb und der leistungsstarken 2000-Watt-Technik funktioniert er zuverlässig zum Indoor-Grillen in deiner Küche. Das bedeutet: Grillen ohne Kompromisse – unabhängig vom Wetter.

Wenn du Besuch zum Indoor-Grillen hast, sind die Vorlieben, wie durch das Fleisch, wie knusprig die Bratwurst sein soll, verschieden. Dabei helfen die sechs Voreinstellungen des Tefal OptiGrills. Er misst automatisch die Dicke des Grillguts und passt das Grillprogramm daran an. Die Heizplatten grillen deine Speisen sogleich von beiden Seiten gleichmäßig. Und mit dem praktischen Lichtindikator weißt du jederzeit, wie weit dein Gericht ist.

Fehlen dir Ideen, was du auf deinem Tefal OptiGrill grillen kannst? Mache doch ganz klassisch Bifteki mit Feta oder gönn dir ein gegrilltes Lachsfilet mit Honig-Senf-Marinade. Auch vegetarisch kannst du mit dem Kontaktgrill gut grillen, beispielsweise diese Süßkartoffeln mit Minz-Dip und Joghurt.

Du kriegst spontane Grillgäste, hattest aber noch keine Zeit, das Grillgut aufzutauen? Kein Problem! Denn der Tefal OptiGrill 🛒 verfügt über einen Auftaumodus, der es schonend auf Temperatur bringt, ohne dabei Qualität einzubüßen. Und die Vorteile nehmen nicht ab: Nach dem Grillen kannst du ganz entspannt die antihaftbeschichteten Grillplatten herausnehmen und in der Spülmaschine reinigen. Auch der Saftauffangbehälter ist spülmaschinengeeignet. So kannst du dich ganz auf deine Gäste und das leckere Essen konzentrieren. Da macht es auch nichts, wenn das Wetter nicht mitspielt!

