Italienische Tomaten-Basilikum-Butter: schmeckt nach Sommer, Sonne, Mittelmeer

Butter ist etwas Tolles. Eine frische Scheibe Brot, bestrichen mit Butter – einfach lecker! Allerdings geht da noch mehr. Denn Butter kannst du mit wenigen Zutaten und kaum Aufwand ein unvergessliches Geschmacks-Upgrade verpassen. Und diese Tomaten-Basilikum-Butter schmeckt nach Italien pur.

Italienische Tomaten-Basilikum-Butter: mediterraner Genuss auf dem Brot

Das Beste an Butter: Sie ist ein echtes Allroundtalent in der Küche, bindet Soßen, verfeinert Gemüse und ist auch ein toller Brotaufstrich. Und sie ist wandelbar, denn mit unterschiedlichen Zutaten lässt sich aus ihr ein kleines Geschmackswunder zaubern.

Liebst du die mediterranen Aromen, dann probiere unbedingt diese italienische Tomaten-Basilikum-Butter. Dafür brauchst du nur eine knappe Handvoll Zutaten und zehn Minuten Zeit.

Bevor es losgeht, sollte die Butter sehr weich sein, damit sie sich gut verarbeiten lässt. Hole sie daher unbedingt rechtzeitig aus dem Kühlschrank. Die eingelegten, getrockneten Tomaten lässt du gut abtropfen und schneidest sie dann in kleine Stücke. Ziehe auch Knoblauch ab und hacke ihn fein. Das Basilikum schneidest du ebenfalls klein. Dann geht’s zusammen mit der weichen Butter, Salz, Pfeffer und dem Abrieb einer Zitrone in eine Schüssel. Verrühre alle Zutaten mit einer Gabel gründlich miteinander, bis eine homogene Masse entsteht. Dann füllst du die Butter in ein verschließbares Gefäß und stellst es zum Festwerden und Ziehen für 30 Minuten in den Kühlschrank.

Und wozu schmeckt die italienische Tomaten-Basilikum-Butter nun? Zuallererst ist sie prima als Brotaufstrich geeignet. Nimm sie auch, um Pastasoßen zu verfeinern. Und zu Gegrillten, egal ob Fleisch, Fisch oder Gemüse, ist sie ein idealer Begleiter. Bist du auf einen Grillabend eingeladen, dann bringe doch ein Glas der Butter für das Büfett mit. Wetten, die Butter geht weg wie die berühmten warmen Semmeln?

Italienische Tomaten-Basilikum-Butter Judith 4.23 ( 18 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 10 Minuten Min. Kühlzeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 40 Minuten Min. Zutaten 250 g weiche Butter ungesalzen

6 getrocknete Tomaten in Öl online, zum Beispiel hier 🛒

2 Knoblauchzehen

1 Handvoll frische Basilikumblätter

1/2 TL Meersalz

1 Prise schwarzer Pfeffer

1 TTL Zitronenabrieb optional Zubereitung Nimm die Butter vor dem Verarbeiten aus dem Kühlschrank und lass sie bei Zimmertemperatur weich werden.

Lass die eingelegten Tomaten abtropfen und schneide sie in kleine Stücke. Ziehe den Knoblauch ab und hacke ihn in sehr feine Stücke.

Schneide auch das Basilikum fein.

Gib die weiche Butter in eine Schüssel. Füge die Tomatenstücke, den Knoblauch, das Basilikum sowie Salz, Pfeffer und Zitronenabrieb hinzu.

Verrühre alle Zutaten mit einer Gabel gründlich zu einer homogenen Masse.

Fülle die Butter in ein verschließbares Gefäß und stelle sie vor dem Servieren für mindestens eine halbe Stunde in den Kühlschrank.

