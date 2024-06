Italienischer Nudelsalat mit Pesto, Tomaten und Mozzarella

Es wird gegrillt, und zwar oft und gerne. Die heimlichen Stars des Barbecue-Abends sind aber nicht etwa die Leckereien vom Rost, sondern die Beilagen. Ein Salat beispielsweise darf nicht fehlen. Wir haben uns daher heute einmal für einen italienischen Nudelsalat entschieden.

Italienischer Nudelsalat: Grillen mit internationalem Charme

Wenn der Urlaub noch in weiter Ferne liegt, müssen wir uns die Ferienziele eben nach Hause holen. Mit einem italienischen Nudelsalat klappt das wunderbar. Der ist schnell gemacht und lässt die Herzen von Pasta- und Reisefans höher schlagen.

Was diesen Salat zu einem italienischen Nudelsalat macht? Natürlich zunächst einmal die Pasta, aber auf der Einkaufsliste stehen weitere Zutaten aus dem Land am Mittelmeer. Typisch für Italien sind etwas sonnengereifte Tomaten, die wir in frischer und getrockneter Form mit in die Schüssel werfen. Außerdem verwenden wir Oliven, die sich gut in das Gesamtgeschmackserlebnis einfügen. Auch eine Kugel Mozzarella findet sich unter den Zutaten wieder.

Das Dressing wird aus bestem Olivenöl, Balsamico und grünem Pesto angerührt. Klingt doch ebenfalls herrlich italienisch, nicht wahr? Jetzt finden alle Zutaten in der großen Schüssel zusammen. Vermische sie gut, bevor du servierst. Und noch ein Tipp: Bereite den italienischen Nudelsalat am besten mit etwas Vorlaufzeit zu. Besonders gut schmeckt er nämlich, wenn er etwas durchziehen und sein Aroma entfalten konnte.

Gut zu wissen: Nudeln kochen, nichts leichter als das? Weit gefehlt! Es geschehen immer wieder typische Missgeschicke, die man vermeiden sollte. Welche das sind, erfährst du im obigen Video.

