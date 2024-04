Nudelsalat, mal anders: Caesar-Pasta-Salat

Der Caesar-Salat ist ein weltweit beliebter und weitverbreiteter Salat, der in vielen Restaurants und Haushalten in verschiedenen Variationen serviert wird. Er hat seinen Ursprung in der mexikanischen Stadt Tijuana. Benannt wurde er nach seinem Erfinder Cesare Cardini, der in 1920er Jahren in Mexiko Restaurants betrieb. Wir wandeln den klassischen Caesar-Salat heute etwas ab und servieren ihn mit Nudeln. Mach dich bereit für den Caesar-Pasta-Salat!

Einfaches Rezept für Caesar-Pasta-Salat

Als an einem viel besuchten Wochenende die Zutaten knapp wurden, griff Cesare Cardini zu dem, was noch vorhanden war, und schuf so den Caesar Salad. Der ursprüngliche Salat bestand aus Römersalatblättern, die mit einer cremigen Soße aus Ei, Olivenöl, zerdrücktem Knoblauch, Worcestershiresauce, Zitronensaft, geriebenem Parmesankäse und schwarzem Pfeffer verfeinert wurden. Cardini fügte als spezielles Extra Anchovis hinzu, da diese dem Salat eine intensive, salzige Note verliehen. In vielen Rezepten werden diese aber weggelassen, so auch bei uns.

In unserer Variante bekommt der klassische Salat durch die Beigabe von Nudeln einen ganz neuen Twist. Außerdem fügen wir noch Hähnchen hinzu. Das macht den Caesar-Pasta-Salat zu einer vollwertigen Mahlzeit, die dennoch leicht ist.

Dieses Rezept vereint die beliebten Aromen eines klassischen Caesar-Salats mit sättigender Pasta. Es ist nicht nur einfach zuzubereiten, sondern lässt sich auch wunderbar vorbereiten und als Mittagessen mit ins Büro nehmen. Klingt perfekt, oder?

Nudelsalate sind ideal fürs Picknick, das Büro oder beim Grillabend, denn es gibt sie in vielen unterschiedlichen Varianten und sie können individuell angepasst werden. Wie wäre es beispielsweise mit einem Nudelsalat mit Thunfisch oder dem klassischen Nudelsalat mit Mayo? Ein besonderes Rezept ist der Nudelsalat mit Wiener Würstchen als herzhafte Torte aus dem Video.