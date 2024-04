Einfaches Nudelrezept: Omas klassischer Nudelsalat mit Mayo

Es gibt Gerichte, die uns schon beim ersten Bissen in die Kindheit zurückversetzen. Der Nudelsalat mit Mayo nach Omas Originalrezept ist solch ein Essen. Sein Geschmack erinnert uns an gesellige Familienfeiern und lauschige Sommerfeste. Meine Oma und später dann meine Mama hat den Nudelsalat beispielsweise jedes Jahr zu ihrem Geburtstag gemacht.

Klassischer Nudelsalat mit Mayo nach Omas Rezept

Der Nudelsalat mit Mayo zieht seine Stärke aus der Einfachheit. Du benötigst eine gute Portion Nudeln, zum Beispiel Hörnchennudeln oder Fussili, die zur Basis des Salats werden. Die Nudeln werden nicht zu weich gekocht, sondern sollten bissfest sein. Dann kommen das Gemüse und die Fleischwurst hinzu. Abgeschmeckt wird der Salat lediglich mit Mayonnaise, etwas Senf und Salz und Pfeffer. Mehr Zutaten braucht es nicht.

Das bedeutet aber nicht, dass du die Zutaten des Nudelsalats nicht variieren kannst. Versieh den Nudelsalat mit Mayo mit allem, was dir schmeckt. Du liebst Tomaten? Dann kommen sie mit rein. Oder Möhren oder Käsewürfel? Auch kein Problem. Im Gegenzug kannst du natürlich auch Zutaten von unserem Rezept weglassen, die du nicht gern isst.

Soll es schnell gehen, verwende ruhig Mayonnaise aus dem Glas oder der Tube. Richtig lecker schmeckt er aber erst mit selbst gemachter Mayo.

Viele scheuen sich vor der Zubereitung von Mayonnaise, aber eigentlich geht’s ganz einfach. Du verquirlst zunächst Eier mit etwas Senf und gibst dann langsam unter Rühren Öl dazu, bis eine dickflüssige, cremige Konsistenz entsteht. Zum Schluss schmeckst du die Mayo mit etwas Zitronensaft oder Essig, Salz und Pfeffer ab.

Neben klassischen Rezepten haben wir bei Leckerschmecker auch viele ausgefallene Rezepte, die so richtig was hermachen. Nudelsalat als herzhafte Torte ist solch ein Rezept. So hast du Nudelsalat sicherlich noch nie gegessen. Auch lecker ist der Grünkohl-Nudelsalat oder der Nudelsalat mit Thunfisch, den wir gern als Grillbeilage servieren. Für alle, die nicht auf Mayo stehen, haben wir einen Nudelsalat ohne Mayo mit mediterranen Aromen.

Jetzt bereiten wir uns aber erst eine Schüssel von Omas Nudelsalat mit Mayo zu! Oh, ich schwelge schon wieder in Erinnerungen!