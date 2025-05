Italienischer Nudelsalat mit Hähnchen und Oliven: frischer Sommerbote

Du suchst nach einem einfachen, aber dennoch geschmackvollen Gericht für warme Sommertage oder als Beilage zum nächsten Grillabend? Der italienische Nudelsalat mit Hähnchen und grünen Oliven vereint alles, was ein guter Salat braucht: sättigende Pasta, proteinreiches Hähnchen und die intensive Würze grüner Oliven. Die mediterranen Aromen transportieren dich direkt an die italienische Küste – ganz ohne Flugticket.

Dieser italienische Nudelsalat bringt dich in Sommerlaune

Die italienische Küche steht weltweit für Geschmack und Lebensfreude und ist nicht ohne Grund eine der beliebtesten. Besonders in den heißen Sommermonaten, wenn warme Gerichte zu schwer erscheinen, greifen Italiener gerne zu kalten Nudelsalaten.

Die Kombination aus al dente gekochten Nudeln – wir verwenden Penne – mit saftigem Hähnchenfleisch macht diesen italienischen Nudelsalat zu einer vollwertigen Mahlzeit. Die grünen Oliven fügen eine salzige Note hinzu. Mit hinein kommen noch eine Zwiebel sowie Zucchini und Feta. Kräuter und ein selbstgemachtes Basilikumpesto runden den Geschmack ab.

Das Beste an dem Salat ist aber, dass du ihn bereits am Vortag zubereiten kannst und er so Zeit hat, um richtig durchzuziehen. Du kannst das Rezept außerdem noch nach deinen Vorlieben anpassen – mit getrockneten Tomaten für mehr Intensität oder mildem Mozzarella für eine cremigere Textur.

Seine Einfachheit in der Zubereitung und der würzige Geschmack machen den italienischen Nudelsalat mit Hähnchen und Oliven zum idealen Gericht für Picknicks, Büfetts oder als einfache Mahlzeit an warmen Tagen.

Italienischer Nudelsalat mit Hähnchen und Oliven Anke keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 1 Zucchini

1 Zwiebel rot

1 Knoblauchzehe

6 EL Olivenöl

Salz und Pfeffer

300 g Hähnchenbrustfilets

2 TL italienische Kräuter getrocknet

500 g Penne

100 g Oliven schwarz

50 g Basilikum frisch

1 EL Balsamicoessig hell

1 TL Honig

200 g Feta Zubereitung Heize den Ofen auf 200 °C Umluft vor.

Wasche die Zucchini. Entferne die Enden, halbiere sie längs und schneide sie in Scheiben.

Schäle die Zwiebel, halbiere sie und schneide sie in Spalten.

Drücke den Knoblauch samt Schale platt.

Platziere eine Backmatte 🛒 auf einem Blech und vermenge Zucchini, Zwiebel sowie Knoblauch mit 1 EL Olivenöl, Salz und Pfeffer und verteile alles auf dem Blech. Röste es dann 20 Minuten im Ofen.

Wasche das Hähnchen, tupfe es trocken und würze es mit Salz, Pfeffer und den italienischen Kräutern.

Erhitze 2 EL Öl in einer Pfanne und brate das Hähnchen darin an. Gib es danach zum Gemüse in den Ofen und gare alles 10 Minuten zusammen zu Ende.

Koche die Nudlen nach Packungsanweisung in einem Topf mit Salzwasser als bissfest. Gieße sie danach ab und lasse sie abtropfen.

Halbiere die Oliven und entferne den Kern. Wasche das Basilikum und schüttle es trocken.

Hole Gemüse und Hähnchen aus dem Ofen und lasse alles leicht abkühlen.

Würfele das Hühnchen und quetsche den Knoblauch aus der Schale.

Püriere Basilikum, Knoblauch, 3 EL Olivenöl, Essig und Honig zu einem Pesto. Schmecke es mit Salz und Pfeffer ab.

Vermenge die Nudeln mit den restlichen Zutaten und dem Pesto in einer Schüssel miteinander und streue den Feta drüber. Schmecke den italienischen Nudelsalat gegebenenfalls noch einmal ab.

