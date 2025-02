Süßer Joghurt-Toast: dein neues Lieblingsrezept zum Frühstück

Das Frühstück ist zweifellos die wichtigste Mahlzeit des Tages – zumindest für mich. Daher bin ich stets begeistert von neuen, köstlichen Frühstücksideen. Obwohl ich normalerweise den Tag gerne herzhaft beginne, darf es am Wochenende auch mal etwas Süßes sein. Von Pancake Cereal über Toast-Röllchen bis hin zu Frühstückskuchen habe ich bereits viele außergewöhnliche Frühstücksrezepte ausprobiert. Doch mein derzeitiger Favorit ist der Joghurt-Toast.

Darum solltest du Joghurt-Toast unbedingt ausprobieren

Warum sollte man sich auf eine Sache festlegen, wenn man zwei leckere Dinge miteinander kombinieren kann? So wie beim Joghurt-Toast (im englischen Original: Custard Yogurt Toast), bei dem sich griechischer Joghurt und Toastbrot zu einem unwiderstehlichen Genuss zusammenfinden.

Der Joghurt-Toast wurde dank der Social-Media-Plattform TikTok zu einem viralen Hit, was vor allem an der einfachen Zubereitung und dem unglaublichen Geschmack liegt. Eine Toastscheibe wird etwas eingedrückt und die entstandene Kuhle mit Joghurt und frischen Früchten gefüllt. Dann kommt der Toast in den Ofen und wird goldbraun gebacken. Mmh, lecker!

Wenn du dich morgens auch nicht zwischen Toast und Joghurt entscheiden kannst oder immer auf der Suche nach neuen Rezepten bist, dann könnte der Joghurt-Toast dein neues Lieblingsfrühstück werden. Ich esse ihn mittlerweile nicht nur zum Frühstück, sondern auch als schnellen Snack am Nachmittag.

Wir bei Leckerschmecker sind wahre Frühstücksexperten und habe unzählige leckere und außergewöhnliche Rezepte auf Lager. Für alle Naschkatzen sind der süße Couscous mit Beeren oder die Frühstückspizza aus Haferflocken und Bananen die richtige Wahl. Wer es herzhaft mag, kann indisches Upma ausprobieren. Das schmeckt schön würzig und ist definitiv mal etwas anderes.