Diese fruchtigen Johannisbeer-Schnitten versüßen jeden Tag!

Gib Milch, Wasser, 50 g Butter, Zucker und Salz in einen Topf und bringe alles zum Kochen. Sobald die Mischung kocht, rührst du das Mehl zügig mit einem Kochlöffel ein. Rühre kräftig weiter, bis sich eine weiße Schicht am Topfboden bildet. Gib den Teig in eine Schüssel und lass ihn abkühlen.