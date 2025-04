Löffel für Löffel Genuss: Käse-Lauch-Suppe mit Hackbällchen

Vermische das Hackfleisch mit der Hälfte der Zwiebel, der Petersilie, dem Ei, Paniermehl sowie Salz und Pfeffer. Forme kleine Hackbällchen aus der Masse und brate sie in 2 EL Öl in einem Topf für rund 4 Minuten an. Hole sie danach aus dem Topf und stelle sie auf einem Teller beiseite.