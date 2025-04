Eine Suppe für alle Fälle: Kartoffel-Linsensuppe geht immer

Eine Suppe sollte im Idealfall einfach und schnell gekocht sein, lange satt machen und gleichzeitig noch eine gute Portion Nährstoffe mitbringen. Wie gut, dass es diese Kartoffel-Linsen-Suppe gibt! Sie wärmt von innen und passt somit perfekt zu den Frühlingstagen, die noch etwas kälter sind. Das Beste ist aber: Die Suppe ist so flexibel, dass du sie locker an deinen Vorratsschrank anpassen kannst. Ob du sie eher cremig oder stückig magst – sie schmeckt immer!

Viel mehr als nur Hausmannskost: Kartoffel-Linsensuppe

Linsen sind traurigerweise über die Jahre so etwas wie ein Geheimtipp geworden. Dabei sind die kleinen Hülsenfrüchte regelrechte Alleskönner, die wir alle viel mehr in unsere Speisepläne integrieren sollten. Die Leguminosen, als die sie auch bezeichnet werden, liefern ordentlich pflanzliches Eiweiß und stecken voller Eisen und Ballaststoffe. Was das für dich bedeutet? Sie machen lange satt, sind die ideale Sportnahrung, gut fürs Blut und unterstützen die Verdauung.

Linsensuppen sind so viel vielseitiger als du vielleicht denkst. Es muss nicht immer die Variante sein, die du aus deftigen deutschen Wirtshäusern kennst. Es kann auch eine sein wie diese Kartoffel-Linsensuppe. Diese braucht nicht viele Zutaten und ist herrlich wandelbar. Noch dazu steht sie innerhalb von einer halben Stunde dampfend auf dem Tisch.

Das liegt daran, dass wir rote Linsen verwenden, die durch ihre kurze Kochzeit besonders beliebt sind. Noch dazu haben sie einen würzigen Geschmack, was sie perfekt für Suppe macht. Ein weiterer Tipp: Schneide Kartoffeln und Gemüse für deine Kartoffel-Linsensuppe ganz klein, so haben sie eine sehr kurze Garzeit. Das geht besonders gut mit einem Gemüseschneider 🛒, wenn du wirklich Zeit sparen willst.

Bei deiner Kartoffel-Linsensuppe kannst du selbst entscheiden, ob du sie pürieren möchtest oder nicht. Sie schmeckt auf beide Arten einfach himmlisch. Dieses schnelle Gericht beweist, dass einfache Zutaten viel können. Und das ganz ohne viel Drumherum und Zeitaufwand. Gleichzeitig liefert sie dir genau das, was du an einem langen Tag brauchst: Wärme, Energie und ein gutes Gefühl.

Mehr Linsensuppen gefällig? Das trifft sich gut, denn wir haben einige in Petto. Probiere doch mal diese einfache Curry-Linsen-Suppe oder mache die eine Linsensuppe mit Parmesan und Croûtons. Toll ist auch diese Linsen-Tomaten-Suppe mit Kokos.

Kartoffel-Linsensuppe Nele 4.07 ( 33 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 500 g Kartoffeln

1 Möhre

1 Zwiebel

2 Knoblauchzehen

1 Stange Sellerie

2 EL Olivenöl

200 g rote Linsen

1 EL Tomatenmark

1 TL Paprikapulver edelsüß

1 TL Kreuzkümmel optional

1,2 l Gemüsebrühe

Salz und Pfeffer

frische Petersilie zum Garnieren Zubereitung Schäle die Kartoffeln, Möhre, Zwiebel und Knoblauch und schneide alles in kleine Würfel. Schneide auch den Sellerie fein.

Erhitze das Olivenöl in einem großen Topf und dünste die Zwiebel und den Knoblauch darin glasig. Füge die Linsen hinzu und schwenke alles gut durch.

Gib Tomatenmark, Paprikapulver und Kreuzkümmel dazu und röste alles gemeinsam kurz an.

Füge die Kartoffeln, Möhren und Sellerie hinzu und rühre alles gut durch.

Gieße die Brühe an und bring die Suppe zum Kochen. Reduziere die Hitze und lass sie 20 Minuten köcheln, bis alles weich ist.

Püriere die Suppe nach Wunsch teilweise oder vollständig oder lass sie stückig. Schmecke mit Salz und Pfeffer ab und serviere sie mit frisch gehackter Petersilie.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.