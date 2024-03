Käse-Vulkan mit Mini-Wienern: perfekt fürs Partybuffet

Für den Käse-Vulkan musst du als Erstes den Teig zubereiten. Vermenge Mehl, Zucker, Hefe und Wasser mit einem Handmixer in einer Schüssel. Füge noch Salz und Öl hinzu. Decke die Schüssel mit einem Geschirrhandtuch ab und lasse den Teig 30 Minuten gehen.

Streue etwas Mehl auf eine glatte Arbeitsfläche und rolle den Teig aus. Stelle eine kleine (ofenfeste!) Schüssel in die Mitte eines mit Backpapier ausgelegten Blechs und lege den Teig vorsichtig darüber. Nimm zum Schutz des Teiges am besten, wie im Video zu sehen, ein Nudelholz zu Hilfe. Ziehe den Teig an seinen Rändern schließlich noch ein bisschen auseinander.