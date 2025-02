Käsebrot ohne Hefe: überraschendes Backrezept

Käsebrot, ein Klassiker. Kein Wunder, denn wer mag es nicht? Egal, welcher Käse zur Hand ist, es schmeckt immer. Dieses Rezept jedoch ist keine klassische Stulle. Es ist vielmehr ein Backrezept für ein Brot, in das der Käse direkt eingebacken wird. Klingt gut? Na, dann lass uns direkt losbacken!

So backst du ein aromatisches Käsebrot

Manche Rezepte sind so gut, von denen probiert man einmal und sie bleiben für Jahre in Erinnerung. So geht es mir mit diesem Käsebrot. Das erste Mal aß ich davon, als ich gemeinsam mit meiner Oma und meinem Bruder das Varusschlacht-Museum und den dazugehörigen Park bei Kalkriese besuchte. Nach einer Tour über die Ländereien im Teutoburger Wald, wo vermutlich eine der bedeutendsten Auseinandersetzungen der Römer gegen die Germanen stattfand, waren wir hungrig. Geschichte ist interessant, aber wenn der Magen knurrt, muss schnell etwas zu Essen her.

Meine stets hervorragend vorbereitete Oma zauberte also Sandwiches herbei. Diese bestanden eigentlich nur aus Brot und Butter und mein Bruder und ich waren kurzzeitig verwirrt. Zumindest, bis wir den ersten Bissen nahmen. Denn bei diesem Käsebrot war der Käse 🛒 nicht Belag, sondern Zutat. Das Rezept stammte von meinem Onkel und begeisterte uns maßlos. Bis heute ist mir der Geschmack in Erinnerung geblieben – nachgebacken hatte das Brot jedoch aus unbegreiflichen Gründen nach diesem bedeutsamen Picknick niemand mehr.

Bis ich auf eine Dokumentation über die Varusschlacht stieß und beim Anblick der Kämpfenden plötzlich Heißhunger auf Käsebrot bekam. Das Gehirn ist ein seltsamer Apparat. Ich recherchierte also eine Weile, probierte aus und förderte schließlich ein Rezept zutage, das dem Brot in meiner Erinnerung sehr nahekam. Dieses Rezept möchte ich nun mit dir teilen. Und keine Sorge: Es schmeckt auch gut, wenn du nebenbei keine Bilder von blutigen Schlachten vor Augen hast.

Ohne Hefe backen ist ganz einfach und klappt hervorragend. Beweise dafür sind dieses luftige Dinkelbrot, ein kerniges Haferflockenbrot und ein französischer Klassiker in neuem Gewand: Baguette ohne Hefe!

Käsebrot ohne Hefe Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 5 Minuten Min. Zubereitungszeit 35 Minuten Min. Gesamtzeit 40 Minuten Min. Portionen 1 Laib Kochutensilien Kastenform, 26 x 12 cm Zutaten 1x 2x 3x 300 g Weizenmehl

1 Pck. Backpulver

1 TL Salz

300 ml Buttermilch

200 g Bergkäse gerieben Zubereitung Heize den Backofen auf 200 °C Ober-/Unterhitze vor. Stelle eine ofenfeste Schüssel mit Wasser in den Ofen. Fette eine Kastenform ein.

Vermische Mehl, Backpulver und Salt. Gib Buttermilch und Käse hinzu und verknete alles zu einem glatten Teig.

Fülle den Teig in die Form und stelle diese in den Ofen. Bestäube die Oberfläche mit etwas Weizenmehl.

Backe das Brot für 30-35 Minuten goldbraun. Stäbchenprobe nicht vergessen!

