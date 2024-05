Käsekuchen am Stiel: Cheesecake mal anders

Für den Teig mische 300 Gramm vom Mehl, Backpulver, 150 Gramm von dem Zucker und Salz in einer Rührschüssel zusammen.

Für den Teig mische 300 Gramm vom Mehl, Backpulver, 150 Gramm von dem Zucker und Salz in einer Rührschüssel zusammen.

Schneide die kalte Butter in Stückchen und füge 2 Eier hinzu, bis du eine homogene Masse hast. Nun kannst du die nassen und trockenen Zutaten zunächst mit den Knethaken des Rührgerätes und dann mit den Händen zu einem glatten Teig verkneten.

Schneide die kalte Butter in Stückchen und füge 2 Eier hinzu, bis du eine homogene Masse hast. Nun kannst du die nassen und trockenen Zutaten zunächst mit den Knethaken des Rührgerätes und dann mit den Händen zu einem glatten Teig verkneten.

Wenn dein Käsekuchen etwas abgekühlt ist, kannst du ihn in Stücke schneiden. Sei bei Größe und Form gerne kreativ. Anschließend schiebst du in jedes Stück einen Stiel.

Wenn dein Käsekuchen etwas abgekühlt ist, kannst du ihn in Stücke schneiden. Sei bei Größe und Form gerne kreativ. Anschließend schiebst du in jedes Stück einen Stiel.