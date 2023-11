6 außergewöhnliche Desserts mit Karamell

Alle lieben Karamell. So süß, intensiv und vielseitig. Die klebrige Masse passt perfekt zu Desserts und Kuchen und verleiht jeder Leckerei den letzten Schliff. Auch wenn die Zähne sich nicht ganz so freuen, der Gaumen feiert es um so mehr. Heute zeigen wir dir 6 leckere Desserts mit Karamell. Es gibt unter anderem Flan, Kuchen und Biskuitrolle.