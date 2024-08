Käsekuchen mit Feigen: So lecker schmeckt der Spätsommer

Was gibt es Besseres als einen cremigen Käsekuchen? Na, einen cremigen Käsekuchen, der mit saftigem Obst kombiniert ist, natürlich. Wir präsentieren: Käsekuchen mit Feigen. Der verbindet den cremigen Geschmack eines klassischen Käsekuchens mit der süß-herben Note frischer Feigen. Besser zum Spätsommer könnte ein Kuchen gar nicht passen!

Käsekuchen mit Feigen: raffiniert und köstlich

Feigen sind bei mir definitiv ganz weit oben im Ranking der tollen Obstsorten. Ich liebe alles an ihnen: Ihren aufregenden Geschmack, das samtige Äußere und ihre saftige Textur, die durch die knackigen Kerne einfach Spaß macht, zu essen. Meist esse ich die Früchte im Ganzen (spannend hierzu: Wie isst man Feigen?) und stelle nicht großartig etwas mit ihnen an. Das soll sich aber nun ändern! Denn Feigen sind so vielseitig. Bereitet man sie beispielsweise zu einem Käsekuchen mit Feigen zu, schmecken sie gleich noch viel besser.

Wir setzen aber noch einen drauf und backen nicht nur einen schnöden Käsekuchen mit Feigen. Naja, im Grunde schon, aber der Geschmack soll eben schon etwas Besonderes sein. Deshalb verwenden wir statt Zucker im Teig Ahornsirup. Dieser gibt dem Kuchen einen herrlichen Karamellgeschmack, der perfekt mit Feigen harmoniert. Und den Boden stellen wir neben Butterkeksen aus etwas Mandelmehl her. Somit sieht der Kuchen ganz normal aus, birgt aber ein köstliches Geheimnis.

Ein Käsekuchen mit Feigen eignet sich perfekt als optisches Highlight auf einer Kuchentafel mit Bekannten oder Verwandten. Er fängt das nostalgische Gefühl des Spätsommers ein und verwandelt es in eine köstliche Nascherei, von der du nicht genug bekommen wirst!

